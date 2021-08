Anticipazioni puntata 1236 di Una vita di giovedì 26 e venerdì 27 agosto 2021: Casilda si copre la testa e la faccia sperando di evitare le avance del principe berbero Izam, conosciuto nel corso del viaggio in Marocco. Izam è innamorato di Casilda, ma lei non lo corrisponde.

Josè Miguel capisce che Bellita sta dicendo delle bugie e che in realtà non intende partire per gli Stati Uniti. L’uomo a quel punto decide di rimanere in Spagna e cede il suo posto a Julio, che dunque lascerà Acacias.

Alodia spiega a Servante che solo le pensioni gestite da coppie sposate possono prendere parte al concorso.

Genoveva inizialmente pensa ancora di essere incinta; poi scopre la verità e di conseguenza contatta Velasco, al quale chiede di aiutarla a rovinare la vita di Felipe!

