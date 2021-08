Anticipazioni puntata 1237 di Una vita di sabato 28 e domenica 29 agosto 2021: Genoveva diventa alleata dell’avvocato Velasco per far del male a Felipe e litiga con le signore di Acacias che si sono recate a farle visita in ospedale, accusandole di essere esclusivamente delle pettegole.

Josè Miguel e Julio dicono a Bellita e Alodia che alla fine Mister Golden intende portare in America solamente Julio: Bellita dunque non dovrà trasferirsi.

Anabel e Camino sono diventate amiche e riescono a convincere Felicia e Marcos a uscire insieme a cena.

Una lettera ricevuta da Felicia è destinata a creare disagio in Marcos.

Servante si comporta stranamente con Fabiana e le chiede di sposarlo! Ma lo scopo è solo quello di prendere parte al concorso delle pensioni.

Il principe Izem giunge a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda.

Felipe sta male per la morte del figlioletto: l’uomo si ubriaca e il mattino dopo si risveglia accanto a Laura!

