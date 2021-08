Anticipazioni puntata 1222 di Una vita di mercoledì 4 e giovedì 5 agosto 2021: Il commissario Mendez decide di eliminare Santiago Becerra dai sospettati per la morte di Marcia e progetta una nuova strategia di indagine.

Felipe assicura Laura sul fatto che la pagherà per qualsiasi notizia utile. Intanto l’Alvarez-Hermoso è sempre più sospettoso nei riguardi di Genoveva, ma lei gli chiede di fidarsi (quanto meno per finta) per il figlio che aspettano.

Cinta e Bellita portano avanti con qualche discussione i preparativi delle nozze della ragazza con Emilio. Camino invece resta totalmente indifferente di fronte al figurino del proprio abito.

Il piccolo Moncho viene battezzato e Ramon ringrazia di fronte a tutti Fabiana e Jacinto.

Ildefonso invita la famiglia Pasamar a teatro; quando Felicia ed Emilio sono in procinto di uscire dal ristorante, arriva sul posto un personaggio mai visto finora: Marcos Bacigalupe.

Servante convince Fabiana a partecipare al concorso delle pensioni.

Il commissario Mendez, dopo avere indagato nel quartiere, arresta Cesareo per l’omicidio di Marcia.

