Anticipazioni puntata 1225 di Una vita di domenica 8 e lunedì 9 agosto 2021: Il commissario Mendez pensa ancora che Cesareo abbia sottratto la medaglia a Marcia e l’abbia ammazzata.

Laura dice a Felipe che, nel corso della visita di Santiago a Genoveva, c’era stata un’aspra discussione tra i due, che si erano anche contesi un oggetto.

Genoveva chiede a Laura delle referenze, che devono provenire dalla famiglia dove la nuova arrivata ha lavorato in precedenza.

Felicia spiega a Emilio che Camino se n’è andata e che non sa se rientrerà. Intanto Ildefonso chiede il motivo dell’assenza di Camino e Felicia si inventa che la ragazza è andata in convento per qualche giorno al fine di riflettere.

Julio non ha un abito per le nozze ed è un po’ in ansia, ma in extremis Bellita gliene dona uno.

Attraverso una lettera dall’Argentina, i Dominguez apprendono che il viaggio di Cinta potrebbe saltare perché mancano alcuni documenti.

