Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021: Genoveva è fuori pericolo, ma si teme che l’elevata pressione sanguigna possa provocare una pre-eclampsia durante il parto. All’improvviso la donna viene colta da una crisi respiratoria in ospedale. Marcos e Felicia si chiariscono e l’imprenditore organizza un pranzo al ristorante con Rosina, Liberto e Anabel, sua figlia.

Carmen è preoccupata per la decisione di Ramon di scendere in politica. Gli anarchici hanno provocato un altro attentato dal barbiere dove si reca anche suo marito e la donna teme per la sua incolumità. Fabiana rimprovera Rosina per il suo atteggiamento durante il soggiorno alla pensione. Marcelina chiede consiglio a Casilda per ricambiare il regalo avuto da Jacinto. Proseguono le lezioni di inglese a casa Dominguez e una notizia giunge all’improvviso: Golden è tornato dall’Italia e vuole partire per gli Stati Uniti insieme a loro.

Anabel, la figlia di Marcos, conquista tutti i residenti con la sua dolcezza; Julio, in particolare, non appena la vede ne resta rapito. Bellita continua a non avere alcun desiderio di partire per gli Stati Uniti, ma è ormai rassegnata a seguire il marito, come lui ha fatto con lei durante la sua carriera. Dopo aver sofferto una crisi convulsiva, Genoveva resta ricoverata in gravi condizioni e il medico informa Felipe che la vita di sua moglie e di suo figlio sono a rischio.

Le signore del quartiere organizzano una preghiera collettiva per propiziare la pronta guarigione di Genoveva. Felipe è tormentato dai sensi di colpa, ma gli amici gli riconfermano il proprio sostegno e lo informano che Mendez non ha sospetti su di lui e non intende indagare sull’accaduto. Dopo lunghe ore di attesa, il dottor Lugones annuncia all’avvocato che Genoveva è fuori pericolo.

Felipe apprende che Genoveva ha perso il bambino e finisce in preda allo sconforto. Alodia confida a Josè Miguel che Bellita non vuole partire per l’America, ma Dominguez è incredulo. Anabel conosce Camino e Ildefonso e con Marcos pranzano insieme al Nuovo secolo. Rosina e Liberto fanno un regalo a Fabiana per ringraziarla del trattamento ricevuto durante il soggiorno alla pensione. Fabiana è incredula, ma compiaciuta.

Casilda chiede a Rosina di potersi assentare per tornare al paese e svagarsi un po’, ma la signora glielo nega. Ramon sogna di tenere il suo primo comizio con grande apprezzamento da parte di tutti. Nel quartiere arriva un giovanotto vestito da berbero che cerca Casilda.

Casilda si copre il capo e il volto, nel tentativo di sottrarsi alle avance di un berbero di nome Izam conosciuto durante il viaggio in Marocco. Izam si è invaghito di Casilda, ma l’interesse sembra non essere corrisposto. Josè Miguel intuisce che Bellita sta mentendo e che non vuole partire per gli Stati Uniti; l’uomo accetta di restare in Spagna insieme alla sua amata e cede il proprio posto a Julio, che vorrebbe far carriera nell’industria cinematografica.

Alodia dice a Servante che solo le pensioni gestite da coppie sposate possono partecipare al concorso. Nonostante le cure del Dottor Lugones e di Felipe, Genoveva continua a pensare di essere incinta. Quando scopre la verità e si rende conto di aver perso il bambino, contatta Velasco e gli chiede di aiutarla a compiere la sua vendetta: rovinare la vita del marito Felipe, unico vero responsabile dell’incidente.

Genoveva si allea con Velasco per distruggere Felipe e litiga con le signore del quartiere, venute a farle visita in ospedale, accusandole di essere solo delle pettegole. Josè Miguel e Julio spiegano a Bellita e Alodia che, dopo un provino, Mister Golden ha deciso di portare in America solo Julio: Bellita potrà rimanere ad Acacias insieme al consorte. Anabel e Camino, divenute amiche, convincono Felicia e Marcos a uscire finalmente insieme a cena. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

