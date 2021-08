Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021: Una lettera, che Felicia riceve da una vecchia amica di Santander, mette Marcos a disagio. Servante si comporta in modo strano con Fabiana e le chiede addirittura di sposarlo, ma è solo per partecipare al concorso delle pensioni. Intanto, il principe berbero Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda. Sentendosi in colpa per la morte del figlio, Felipe si ubriaca e il mattino seguente si risveglia accanto a Laura.

Dopo aver mandato Felicia nel magazzino del ristorante con una scusa, Marcos rimane solo nel locale e trafuga la lettera che una vecchia amica ha inviato alla donna e che, evidentemente, contiene informazioni che lui vuole occultare. Ramon ha deciso di candidarsi alle elezioni e gli amici gli promettono il proprio voto; solo Rosina vuole impedire a Liberto di votare per lui perché non sopporta i liberali.

Armando presenta a tutti un suo vecchio amico francese, Jacques, che si distingue subito per galanteria e savoir-faire. Casilda dice a Izem che non intende sposarlo e seguirlo nel deserto, ma il giovane non sembra intenzionato a rinunciare a lei. Felipe si risveglia a letto con Laura, ma non ricorda nulla; in seguito la domestica gli chiede un confronto, che però degenera in breve in una furibonda discussione, interrotta dall’arrivo di Genoveva.

Laura confessa in lacrime a Genoveva che Felipe ha abusato di lei. L’avvocato nega tutto, ma la moglie, inflessibile, lo caccia di casa. Decisa a screditare il marito, Genoveva informa le vicine della sua infedeltà, scandalizzandole. Felicia cerca di scoprire il vero motivo per cui Marcos intenda stabilirsi ad Acacias e lo affronta a viso aperto. Ormai sa che Marcos le ha mentito perché glielo ha confermato l’amica Marcela Zamora. Bellita chiede aiuto alle signore per regalare a Jose un pomeriggio di balli, musica e compagnia.

Felicia intuisce che fra Camino e Ildefonso c’è qualcosa che non va e, vedendo sua figlia così vicina ad Anabel, teme che fra loro possa nascere qualcosa. Fabiana accetta di fingersi moglie di Servante per vincere il concorso delle pensioni. Genoveva paga profumatamente Laura per aver svolto un ottimo lavoro con Felipe.

Marcos ammette di non aver incontrato Felicia per caso, ma di essere andato a Santander a chiedere informazioni su di lei perché non ha mai smesso di pensarla dopo la fine della loro relazione giovanile; la donna, pur mostrandosi comprensiva, gli dice di voler avere con lui solo un rapporto amicale. Fabiana accetta con riluttanza di andare al cinema con Servante per rendere più credibile il loro finto matrimonio, ma il comportamento da bifolco del socio la fa imbestialire.

La giovane Anabel scandalizza Camino con i suoi consigli su come rendere più frizzante la vita coniugale. Armando dà ad Antonito un parere negativo sulla sua idea di entrare in politica, ma il giovane se ne infischia ed è anzi ancora più deciso a perseguire il proprio obiettivo. Genoveva si intrufola nello studio di Felipe e trafuga un paio di chiavi e alcuni biglietti scritti da Marcia.

Velasco pianifica con Genoveva la sua difesa al processo. La donna è determinata a uscirne scagionata a tutti i costi. Izem il berbero torna ad Acacias e rilancia l’offerta di cammelli per Casilda; Liberto è spiazzato perché pensava di aver risolto il problema. Ildefonso è geloso dell’amicizia di Camino con Anabel.

Camino manifesta al marito il suo disagio nell’avere un po’ di intimità con lui e gli chiede come mai la prima notte di nozze lui le abbia soltanto sfiorato una mano. Josè Miguel comincia a essere stanco a causa delle continue iniziative di Bellita. Felipe ha un duro scontro con Genoveva e Velasco per strada. Più tardi Genoveva comincia a scrivere una lettera che Felipe riceve qualche ora più tardi, firmata Marcia…

