Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021: Cesareo modifica la sua versione dei fatti e afferma davanti a Felipe che non crede che Santiago abbia ucciso Marcia. Velasco riferisce a Genoveva che il caso per l’omicidio di Ursula è stato archiviato. Emilio dice a Felicia che Ildefonso teme che Camino sia innamorata di un altro; il giovane Pasamar è riuscito a tranquillizzare il marchesino, ma Felicia teme che si venga a sapere la verità. Le vicine si accorgono del pessimo umore di Camino alla riunione in casa Dominguez.

Cinta e Bellita sono preoccupate perché Arantxa non ha ancora risposto all’invito alle nozze. Laura va a trovare in una clinica una ragazza di nome Lorenza. Lolita lascia Antonito da solo con Moncho per la prima volta. Rosina rifila la spilla-amuleto a Josè Miguel promettendogli che risolverà i suoi problemi alle gambe. Felicia trova un misterioso biglietto di Camino.

Mendez continua a pensare che Cesareo abbia rubato la medaglia a Marcia e l’abbia uccisa. Laura rivela a Felipe che, durante la visita di Santiago a Genoveva, i due avevano litigato contendendosi un oggetto. Genoveva chiede a Laura referenze da parte della famiglia dove ha servito in precedenza. Felicia dice a Emilio che Camino se n’è andata e che non sa se tornerà.

Ildefonso chiede spiegazioni riguardo all’assenza della fidanzata e Felicia si inventa che Camino è entrata in un convento per qualche giorno, per riflettere sui propri sentimenti. Julio è preoccupato perché non ha un abito per le nozze ma, proprio quando sta per decidere di rinunciare a fare da testimone agli sposi, Bellita gliene regala uno. I Dominguez ricevono una lettera dall’Argentina, con cui vengono informati che il viaggio di Cinta potrebbe saltare a causa della mancanza di alcuni documenti.

Laura ammette davanti a Felipe, e in seguito al commissario, che Santiago e Genoveva si stavano azzuffando per un coltello che, alla fine della colluttazione, è rimasto in possesso di Genoveva. Cesareo viene finalmente rilasciato e, su invito di Mendez, racconta a Felipe di aver visto Genoveva sul luogo del delitto il giorno in cui Marcia è stata uccisa. Josè Miguel fa di tutto per rimediare i documenti che servono a Cinta per partire.

Emilio e Cinta vanno a cercare Camino senza risultati. Quando sono sul punto di chiamare la polizia, Camino torna al ristorante di sua spontanea volontà. Ildefonso esige una spiegazione dalla fidanzata e le chiede di essere sincera con lui. Antonito ammette davanti a Lolita che accudire un neonato è un lavoro durissimo e che dovrebbe essere retribuito. Fabiana e Marcelina portano il bouquet di nozze in regalo a Cinta e un omaggio canoro per Bellita.

Cesareo viene accolto con grande affetto dai residenti di Acacias. Arantxa arriva in città, pronta ad assistere alle nozze di Cinta, e con l’occasione si rincontra con il guardiano; i due ammettono di amarsi ancora, ma sono coscienti del fatto che non possono stare insieme perché hanno due stili di vita troppo diversi. Grazie all’intervento di Julio, Cinta riceve i documenti mancanti per poter partire per l’Argentina.

Mendez si presenta a casa di Genoveva e l’arresta per l’omicidio di Marcia; la donna capisce che Felipe ne era al corrente e non ha fatto nulla per impedirlo. Camino rassicura il promesso sposo sul fatto che sia finalmente pronta a fare il grande passo, ma poi si presenta in chiesa con grande ritardo; dopo che Emilio e Cinta sono stati uniti in matrimonio, è la volta di Ildefonso e Camino, ma questa, al momento del “sì'”, ammutolisce lasciando tutti col fiato sospeso.

Dopo lunghi istanti di silenzio, Camino dice finalmente “sì, lo voglio” e tutti festeggiano i quattro novelli sposi. Più tardi, però, Cesareo diffonde la notizia dell’arresto di Genoveva e nel quartiere cala il gelo. Tra i residenti c’è chi si dice certo della colpevolezza della signora Alvarez-Hermoso e chi invece ritiene doveroso concederle la presunzione di innocenza.

