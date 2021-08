Il vincente binomio Can Yaman e Lux Vide è ormai imprescindibile. L’amatissimo attore turco, dopo l’esperienza come guest star nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, ritrova la bella e brava Francesca Chillemi nella nuova fiction Mediaset intitolata Viola come il mare, la serie tratta da Conosci l’estate? – romanzo d’esordio della giornalista Simona Tanzini – le cui riprese inizieranno a settembre tra Roma e Palermo.

Leggi anche: GRAND HOTEL, anticipazioni puntata di domenica 15 agosto 2021

Per adesso non ci sono ancora dettagli sul ruolo che l’attore interpreterà in Viola come il mare, la cui narrazione gira intorno al personaggio interpretato dalla Chillemi, Viola appunto, una brillante giornalista tv che da tutta la vita convive con un disturbo neurologico che influenza il suo modo di percepire la realtà.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tornando agli impegni nel Belpaese di Can Yaman, diventato un idolo in Italia (e in tutta Europa) grazie alle serie romantiche Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong), l’attore dal prossimo febbraio sarà sul set del nuovo Sandokan, la versione in chiave moderna della celebre Tigre della Malesia portata al successo internazionale negli anni Settanta dall’attore indiano Kabir Bedi.

Nel cast di Sandokan confermato anche Luca Argentero, che nella nuova stagione vedremo su Rai 1 nella seconda stagione della serie fenomeno Doc – Nelle tue mani.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.