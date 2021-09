AMICI anticipazioni, le ultimissime novità sulla programmazione

La prossima edizione del talent show Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi, si preannuncia ricca di novità, già a partire dalle prime battute. Andiamo a scoprire sin nel dettaglio quello che succederà nei prossimi giorni.

Contrariamente a ciò a cui eravamo abituati (le consuete puntate del pomeridiano di sabato), quest’anno le prime due puntate del talent andranno in onda la domenica pomeriggio, sempre dopo Beautiful e sempre su Canale 5; dalla terza la trasmissione dovrebbe tornare al suo appuntamento originario del sabato.

Accanto a questa novità, segnaliamo il cambiamento della striscia quotidiana. Stando a ciò che risulta sino a questo momento, vedremo le avventure di cantanti e ballerini, da lunedì a venerdì, alle 19 su La5 (rete televisiva che si trova sul canale 30) e non più su Italia 1. Resta confermata l’altra striscia in daytime, quella su Canale 5 dopo Uomini e donne.

Infine una notizia che farà piacere agli affezionati della precedente edizione è legata a Giulia Stabile: dopo aver vinto Amici 20, stavolta ritroveremo la ballerina non più come allieva, ma come professionista.

Queste le prime notizie ufficiali della prossima edizione di Amici, appuntamento quindi a domenica 19 settembre alle 14.00 su Canale 5.