Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 4 settembre 2021:

Quinn (Rena Sofer) è vittoriosa quando Ridge (Thorsten Kaye) si porta Shauna (Denise Richards= in camera da letto.

Brooke (Katherine Kelly Lang) attende invano il ritorno di Ridge a casa, contenta che l’uomo non sia rientrato in tempo per trovarla con Bill (Don Diamont).

Dopo essere stato respinto da Brooke, Bill riceve la visita indesiderata di Quinn…

