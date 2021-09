Dopo qualche mese di assenza, Douglas Forrester tornerà in scena nelle puntate americane di Beautiful: a causa dei rigidi protocolli anti-Covid adottati dalla produzione, gli attori che prestano il volto ai bambini della soap sono apparsi molto raramente nel corso dell’ultimo anno.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 16 settembre 2021

In realtà il figlio di Thomas si era affacciato sulla scena già in piena pandemia ma, complice anche la mancanza di un suo coinvolgimento diretto nelle trame, alla fine ha preso parte a pochissime puntate (a cui, in Italia, assisteremo nel prossimo futuro). Nel frattempo il suo giovanissimo interprete, Henri Joseph Samiri, non è stato con le mani in mano e ha lavorato ad alcuni progetti, come un episodio della serie tv 911: Lone Star.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ora, tuttavia, Samiri riapparirà in video nel ruolo di Douglas, che le anticipazioni americane segnalano intento a godersi alcuni momenti familiari con Thomas Forrester e Hope Spencer. Il bimbo, al momento, vive a tempo pieno con la Logan e suo marito, Liam Spencer, ma la coppia sembra ormai in perfetta sintonia genitoriale con il vero padre di Douglas.

Ora, stando alle anticipazioni autunnali, per Hope e Liam c’è un nuovo dramma familiare in arrivo che riguarderà il ritorno di un personaggio nella soap, descritto come un po’ “scioccante”. Intanto Thomas continuerà nel tentativo di lasciarsi alle spalle i sentimenti per Hope e, pare, dovrebbe presto incontrare un nuovo interesse amoroso. Il giovane riuscirà a togliersi definitivamente dalla testa la figlia di Brooke?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.