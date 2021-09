BEAUTIFUL e UNA VITA, autunno 2021: giorni e orari di programmazione

Dal 13 settembre inizia la programmazione autunno-inverno delle reti tv nazionali e, in particolare, su Canale 5 assisteremo al ritorno di tutta una serie di appuntamenti entrati ormai nella nostra quotidianità (tra i programmi che riprenderanno ci sono Uomini e donne, Grande Fratello Vip e molti altri).

In tutto questo, cambierà qualcosa per le soap opera targate Mediaset che in tanti seguono nel corso della settimana?

Al momento, l’unica vera modifica degna di nota riguarda Brave and beautiful: con l’inizio di Uomini e donne non ci sarà più posto in palinsesto dal lunedì al venerdì per le avventure di Cesur e Suhan, che – salvo sorprese dell’ultima ora – torneranno in onda la prossima estate. Continuano invece le storie di Love is in the air: da lunedì troveremo il tormentato amore tra Eda e Serkan subito dopo il programma pomeridiano di Maria De Filippi e le strisce in daytime dei talent e dei reality.

Quanto a Beautiful, non cambia nulla per i Forrester: saranno in onda sempre dopo il Tg5 delle 13, sette giorni su sette. Ed è l’unica soap di Canale 5 che ci sarà tutti i giorni, perché invece Una vita dal 18 settembre non andrà più in onda al sabato (visto il ritorno di Amici, anticipato rispetto agli anni precedenti); le storyline di Acacias ci faranno compagnia anche la domenica pomeriggio (dalle 14,20 alle 15,30 circa) e ovviamente dal lunedì al venerdì, come sempre.

