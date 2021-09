Fa parte del cast di Beautiful dal 2013, anno in cui è stato scelto per interpretare l’avvocato Carter Walton, che nelle attuali puntate italiane della soap sta ritornando al centro della scena per via della sua nascente relazione con Zoe Buckinghan (Kiara Barnes). Parliamo di Lawrence Saint-Victor che noi di Tv Soap abbiamo intervistato in esclusiva.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 25 settembre 2021

Beautiful: la nostra intervista a Lawrence Saint-Victor (Carter Walton)

Con la collaborazione di Roberto Mallò

Ciao Lawrence. Interpreti Carter Walton su B&B da gennaio 2013. Cosa ti piace di più di questo personaggio?

Adoro Carter per il fatto che si muove sempre con il cuore e vede il meglio nelle persone.

In Italia stiamo assistendo alla storia d’amore tra Carter e Zoe. È una trama che ti ha riportato al centro della storia. Sei stato felice di questa novità?

Ero felicissimo per questa storia. Interpretare l’innamoramento, per poi dare spazio al cuore spezzato e al tradimento, è stato molto divertente da portare in scena come attore!

Che rapporto hai instaurato con Kiara Barnes e con tutti i colleghi con cui hai interagito in questa nuova storyline?

Amo lavorare con Kiara. Abbiamo dovuto creare romanticismo e chimica durante una pandemia, dove non potevamo essere fisicamente vicini l’uno all’altra mentre recitavamo. Siamo stati in grado di farlo solo grazie alla fiducia che avevamo l’una nell’altro, lo stesso vale per tutti gli attori di quel periodo.

Cosa dobbiamo aspettarci da Carter in futuro? Se dico il nome Quinn Fuller, cosa puoi dirmi?

Direi che le cose si faranno piuttosto calde, ma anche molto complicate per Carter in futuro…

Carter è stato introdotto nella storia come il fratello adottivo di Marcus, il figlio segreto di Donna. Ti aspettavi, allora, che la tua esperienza in B&B sarebbe durata così tanti anni?

Non ho pensato a cosa sarebbe potuto succedere, ero troppo concentrato sul lavoro. Sono un uomo che vive sempre nel presente.

Tra gli ex di Carter c’è anche Maya Avant, che ha portato nella soap le questioni transgender e LGBT in generale. Pensi che sia importante affrontare questi problemi? Come mai?

È stato molto importante. Le soap opera sono sempre state in prima linea nel fondere la realtà con la finzione. La storia di Maya era una di quelle che aveva bisogno di essere raccontata.

C’è qualche personaggio con cui vorresti che Carter interagisse di più?

Mi piacerebbe avere scene con Bill Spencer. Penso che sarebbe interessante vedere Carter e Bill impegnarsi.

Dal tuo punto di vista, perché B&B è così popolare anche dopo tanti anni?

Molte soap cambiano in continuazione produttori esecutivi e sceneggiatori principali, ma non noi. È davvero un’azienda a conduzione familiare e per questo motivo abbiamo una coerenza che altri spettacoli non hanno.

Nel tuo passato c’è anche Sentieri, dove sei stato Remy Boudreau dal 2006 e fino alla sua chiusura. Che ricordi hai di quel periodo?

Amo Sentieri. Eravamo davvero come una famiglia. Era il mio primo lavoro e ricordo solo tutto l’amore che avevamo l’uno per l’altro!

Quando è iniziata la tua passione per la recitazione e hai deciso di fare l’attore?

Penso di aver sempre voluto esserlo, anche se non lo sapevo. Ho iniziato a lavorare per diventarlo a 18 anni.

Hai qualche sogno nel cassetto? Un attore o un regista con cui ti piacerebbe lavorare?

Mi piacerebbe lavorare con Quentin Tarantino e Meryl Streep.

Sei sposato e hai un figlio. Come sta andando?

Questo aspetto è meraviglioso. È la parte migliore della mia vita essere un marito e un padre.

A parte il personaggio che interpreti, hai anche scritto per Beautiful. Come è successo?

Brad Bell e io abbiamo parlato molto di storie e racconti nel corso degli anni. Mi ha chiesto se fossi interessato a scrivere un episodio… e io ovviamente ho detto di sì!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.