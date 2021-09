Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di lunedì 6 settembre 2021:

I Korludag stanno tutti male per via di un’intossicazione alimentare. Il primo ad accusare un malessere è Korhan, seguito da Cahide. In ansia per la gravidanza, Mihriban la conduce subito in ospedale a Istanbul. Cahide ha paura a quel punto che la sua messinscena venga scoperta, ma attraverso l’ecografia scopre di essere incinta realmente.

A Cesur giunge il risultato dell’autopsia sui resti di suo padre e risulta che qualcuno ha davvero sparato ad Hasan. Cesur corre in azienda per ottenere spiegazioni da Tahsin: ne scaturisce un aspro litigio, fortunatamente interrotto dall’arrivo di Sühan, della polizia e del procuratore. Ma adesso Cesur intende rintracciare Riza per apprendere tutta la verità su cosa è successo quella notte.

Cesur, dopo l’aggressione a Tahsin in ufficio, rimane là con il Procuratore Serhat, Suhan e Mihriban. I tre sono d’accordo sul fatto che trovare Riza sarebbe importante e così Cesur pensa che il software che monitora le ricerche fatte su di lui sul web potrebbe trovarlo.

Suhan non è d’accordo con il comportamento di Cesur e fra i due viene messa nuovamente una certa distanza. Riza è sempre più vicino ai Korludag e visita il laboratorio di Suhan. Korhan si riprende dall’intossicazione e Cahide, grazie a un’altra ecografia, è sicura di aspettare un bambino. Bulent va da Banu, ma lei lo ha visto con Hulya e così lo caccia!

