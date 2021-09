Mai sottovalutare Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), nemmeno se sei l’astuto Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener). È questo quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, visto che il nostro protagonista deciderà di mettere alla prova il suo “nuovo” ospite con la complicità dell’alleato Rıfat İlbey (Müfit Kayacan). Scopriamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: Cesur non si fida di Riza

Se avete già letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto prenderà il via nel momento in cui, per salvare il marito Tahsin (Tamer Levent), la farmacista Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) si costituirà per gli omicidi di Hasan (Ali Pinar), il padre di Cesur, e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta. A quel punto, dopo trent’anni trascorsi in carcere, cadranno tutte le accuse contro il fratello Riza, che ritornerà immediatamente in libertà e potrà contare sulla complicità dell’alleato segreto Salih (Okday Korunan).

Col trascorrere degli eventi, Riza troverà quindi ospitalità a casa di Cesur, sopratutto quando metterà volutamente in pericolo la sua vita pur di fingere di salvarlo. Tuttavia, Alemdaroğlu continuerà a fidarsi del giudizio di Rifat, che avrà come la sensazione che l’ex carcerato stia tramando qualcosa di losco. Sarà così che i due uomini elaboreranno un piano per capire se Riza abbia dei secondi fini…

Brave and Beautiful, spoiler: parte il piano di Cesur “contro” Riza

Occhio dunque a tutti i passaggi del piano. La macchinazione partirà nel momento in cui Cesur farà in modo che Riza riceva per primo una lettera, in realtà indirizzata a lui. Esattamente come aveva previsto, l’uomo gli consegnerà la missiva, ma poi non potrà fare a meno di leggerla per scoprirne il contenuto. In tale maniera, Riza apprenderà che un ex collaboratore di Alemdaroğlu sta minacciando di rivelare alcuni suoi atti criminali se non riceverà in cambio una cospicua somma di denaro.

Fatto sta che il fratello di Adalet si metterà a seguire il presunto ricattatore e, dopo che entrerà nella sua casa, prenderà il plico dei documenti “compromettenti”, che poi consegnerà allo stupito Cesur. Riza sembrerà dunque superare la prova tesagli dall’imprenditore, ma poi farà un passo falso che rimetterà tutto in discussione. Qualche ora dopo, si presenterà infatti dal presunto ricattatore e gli chiederà di comunicare a Alemdaroğlu che ha una copia dei documenti, in modo tale da dividere con lui il denaro che gli verrà consegnato!

Brave and Beautiful, trame: Riza viene cacciato dalla tenuta di Cesur

Tutto questo a che cosa porterà? Vi anticipiamo che, al momento dello scambio, Riza andrà su tutte le furie quando ci saranno soltanto dei fogli di giornale all’interno dello zainetto dato al “ricattatore” da Rifat. Il peggio arriverà però quando il criminale capirà di essere caduto in una vera e propria trappola di Cesur, che lo caccerà della sua tenuta appena gli rivelerà che quei documenti erano falsi e che il ragazzo che glieli ha consegnati era in realtà un suo complice.

Da un giorno all’altro, Riza si troverà quindi senza un posto con cui stare e giurerà a Cesur che, prima o poi, si pentirà di ciò che ha fatto. Un nuovo pericoloso nemico sarà dunque in agguato per Alemdaroğlu… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.