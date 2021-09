Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, l’astuta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) diventerà un vero e proprio pericolo per la sua ex complice Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları). La donna non vorrà infatti saperne di crescere il figlio che avrà appena partorito e troverà un modo per “sbarazzarsene”. Questo genererà ovviamente una serie di dinamiche…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 3 settembre 2021

Brave and Beautiful, news: Hülya svela a Korhan il grande imbroglio di Cahide

Le anticipazioni indicano che tutto inizierà nel momento in cui Hülya darà alla luce il piccolo Muzaffer. Dopo aver trascorso un periodo fuori città, la Yildirim andrà quindi da Cahide e le comunicherà che può finalmente far credere a tutti i Korludağ di aver partorito. A quel punto la moglie di Korhan (Erkan Avcı) si troverà costretta a giocare a carte scoperte e farà presente a Hülya che non vuole più crescere il suo bambino.

Da un lato Cahide si guarderà bene dal dire alla sua “alleata” di essere rimasta a sua volta incinta, dall’altro Hülya andrà su tutte le furie e consegnerà a Korhan una chiavetta USB dove trasparirà che la consorte, per mesi e mesi, ha indossato dei pancioni finti facendogli credere di essere in attesa di un erede da lui.

Ovviamente, il Korludağ si mostrerà sdegnato per le continue menzogne di Cahide e non vorrà saperne di perdonarla nemmeno quando gli dirà che sta davvero affrontando una gravidanza (anche se iniziata circa quattro mesi prima e non da nove, come invece doveva essere).

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya abbandona Muzaffer a villa Korludağ

Occhio perciò ai successivi risvolti della complicata storyline, visto che Cahide non potrà mentire a lungo a Hülya, sopratutto quando la donna si introdurrà nella sua stanza d’albergo e, tramite alcune fotografie, scoprirà che è incinta.

La Yildirim si farà infatti minacciosa e prometterà alla “dark lady” che farà il possibile per distruggerle la vita qualora non dovesse prendersi davvero cura di Muzaffer, come le aveva promesso per convincerla ad abortire.

Forte di questa “convinzione”, Hülya abbandonerà quindi il neonato sull’uscio di villa Korludağ, precisando tramite un bigliettino che Cahide saprà dare tutte le risposte necessarie riguardo la sua origine. La prima a ritrovare il pargoletto sarà la domestica Reyhan Turhan (Işıl Dayıoğlu), che si confiderà con Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), la quale a sua volta dovrà dire a Tahsin (Tamer Levent) quello che starà succedendo.

Brave and Beautiful, trame: Tahsin fa una proposta a Cahide

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Vi anticipiamo che Tahsin si confronterà con Cahide, scoprendo così nei minimi dettagli l’accordo che la nuora aveva “stipulato” con Hülya Yildirim. Il cattivo della telenovela si confiderà poi con la stessa Hülya, che riuscirà ad impietosirlo quando gli parlerà della sua impossibilità di crescere Muzaffer e gli svelerà che Turhan (Serah Paril), il padre del bambino, si trova in carcere.

Tahsin deciderà di tenere il bambino nella villa, ma col trascorrere delle ore si renderà conto del fatto che Reyhan non può badare da sola alle sue esigenze, motivo per il quale penserà di assumere una bambinaia.

Tuttavia, una successiva visita di Cahide gli farà venire in mente un’altra idea: quando la nuora si recherà in mano da lui con il test del DNA del bambino che ha in grembo, dimostrandogli che il padre è proprio Korhan, Tahsin si dirà disposto a riaccettarla nel suo stesso tetto soltanto se si prenderà cura di Muzaffer.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cahide accetterà l’accordo, al fine di avere nuovamente la protezione del suocero, oppure opporrà resistenza? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.