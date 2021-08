Alle dark lady non può andare sempre tutto liscio. In questo non fa eccezione nemmeno Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), la cattiva numero uno di Brave and Beautiful. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, le menzogne raccontate dalla donna verranno finalmente alla luce ed il marito Korhan (Erkan Avci) non riuscirà proprio a perdonarla. Scopriamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: Cahide incinta cerca di evitare Hülya ma…

Le anticipazioni indicano che tutto prenderà inesorabilmente il via quando Cahide scoprirà di essere incita di nove settimane. A quel punto, la donna non avrà più bisogno del bambino che ha in grembo la “complice” Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che ormai sarà quasi arrivata al sesto mese di gravidanza. In cerca di una soluzione per uscire dal “problema” che lei stessa ha creato, la Korludağ comincerà dunque ad evitare la sua alleata, tant’è che non le confesserà nemmeno della sua gravidanza… che stavolta è reale!

Da un lato Cahide, visto che in teoria dovrebbe essere in attesa di sei mesi e non di appena due, continuerà ad indossare dei pancioni finti, dall’altro Hülya non capirà la ragione per la quale la signora Korludağ si stia comportando in tale maniera. Nonostante ciò, appena si troverà a dover dare un colpo in testa a Sühan (Tuba Büyüküstün) per evitare di essere scoperta nella casa di Nisantasi, Hülya acconsentirà ad un’altra strana richiesta di Cahide ed accetterà di partire per qualche mese…

Brave and Beautiful, trame: Cahide comunica a Hülya che non vuole più il suo bambino

Il tempo trascorrerà così veloce, tra un salto temporale e l’altro, ed arriverà il giorno che Hülya darà alla luce il suo bambino, seppure con qualche settimana d’anticipo. Convinta che l’accordo che ha stabilito sia ancora in piedi, la donna si recherà quindi da Cahide e le comunicherà che può finalmente dare un erede a Korhan. Dato che si troverà con le spalle al muro, la Korludağ non avrà quindi altra scelta se non quella di dire alla Yildirim che non vuole più il pargoletto per sé, ma così facendo innescherà la sua furente reazione.

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Hülya non si lascerà cogliere impreparata e tirerà fuori dalla sua tasca una chiavetta USB, dove avrà registrato alcuni video nei quali si vedrà chiaramente Cahide parlare del loro “patto” ed indossare dei pancioni finti. Ovviamente, la Korludağ tenterà di bloccare la donna nel momento in cui minaccerà di dare l’oggetto a Korhan, ma finirà per ricevere un colpo nella sua pancia (ciò perché la Yildirim continuerà ad ignorare che l’ormai ex “socia” è in dolce attesa).

Brave and Beautiful, spoiler: Korhan scopre la grande menzogna di Cahide

Tutto questo dunque a quali tipi di risvolti porterà? Nonostante l’intervento di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), invitato da Cahide a interromperla prima che sia troppo tardi, Hülya riuscirà a consegnare la pen drive a Korhan, che resterà visibilmente attonito quando capirà che la moglie gli ha mentito, facendogli credere per mesi e mesi che sarebbe diventato padre!

Lo scontro tra Cahide e Korhan sarà quindi inevitabile e l’uomo non riuscirà a perdonare la consorte nemmeno quando gli confesserà di essere rimasta davvero incinta, nonostante la grande menzogna che gli ha raccontato. E così, mentre Cahide troverà rifugio a casa di Mihriban (Devrim Yakut), Korhan renderà la sorella Sühan partecipe di tutto quanto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.