Che cosa farà lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) una volta che uscirà dal carcere? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà fare particolare attenzione a tutto quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, dato che l’uomo vorrà ancora vendicarsi di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), il suo peggiore nemico.

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 6 settembre 2021

Brave and Beautiful, trame: Riza viene accolto in casa da Cesur

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Riza verrà scarcerato nel momento in cui la sorella Adalet (Nihan Büyükağaç) si costituirà alla polizia per gli omicidi di Hasan (Ali Pinar), il padre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta. A quel punto, l’ex carcerato conterà sull’appoggio del suo complice segreto Salih Turhan (Okday Korunan) per tessere i suoi intrighi contro Tahsin e, come se non bastasse, riuscirà a farsi ospitare in casa da Cesur, fresco di divorzio dalla sua amata Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün).

Grazie a questo escamotage narrativo, Riza inizierà quindi ad interagire con la domestica Şirin Turhan (Irmak Örnek) che, in più di un’occasione, farà presenta al marito Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe) che non si fida affatto dell’ospite del loro signore. La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà quando la donna noterà che l’ultimo arrivato custodisce una misteriosa cartellina…

Brave and Beautiful, spoiler: Şirin scopre qualcosa su Riza ma sparisce

Nonostante gli inviti di Kemal a non agire in tal senso, Şirin deciderà di fare di testa sua e si introdurrà nella camera di Riza per capire che cosa ci sia all’interno del plico segreto che si occupa costantemente di nascondere a Cesur. Agendo così, la giovane si renderà dunque conto del fatto che l’uomo è in possesso di diverse foto di Sühan e si preoccuperà perché non ne conoscerà la ragione.

Comunque sia, possiamo anticiparvi che, purtroppo per lei, Şirin verrà colta in flagrante da Riza e, da quell’istante, si perderanno per diverse ore le sue tracce. Ai telespettatori verranno così dati dei segnali poco confortanti, dato che il fratello di Adalet pulirà anche del sangue sul tappeto della sua camera. Insomma, sarà facile pensare che Riza si sia sbarazzato della povera Şirin ma, fortunatamente, le cose saranno andate diversamente…

Brave and Beautiful, news: Salih convince Şirin a tacere su Riza

Eh sì: nel corso di vari flashback verrà infatti mostrata una colluttazione fisica tra Salih e Şirin, al termine della quale la ragazza perderà i sensi. Tuttavia, l’uomo non agirà contro la conoscente e si limiterà a chiamare il complice Salih, nonché padre della domestica. Dopo averla soccorsa e portata in ospedale, il Turhan Senior spiegherà dunque alla figlia che Riza è a conoscenza di molti suoi segreti, che potrebbero comprometterlo ulteriormente qualora dovesse raccontare a Kemal e a tutti quelli che la stavano cercando che cosa è davvero successo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A Şirin non resterà quindi altra scelta se non quella di tornare nella tenuta di Cesur e mentire sulle reali cause del suo incidente, che non potrà nascondere poiché le sarà stata messa una benda sulla testa. Tuttavia, le spiegazioni della giovane non convinceranno Sühan, che vorrà vederci più chiaro sulla faccenda.. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.