BRAVE AND BEAUTIFUL: arrivederci all’estate 2022? La bomba di Sorrisi!

Questa settimana i fan di Brave and beautiful stanno vivendo una vera e propria “scorpacciata”, visto che vengono proposte due puntate quotidiane della fiction turca. Ma avevamo avvisato sin dai giorni scorsi che a tale “bonus” non bisognava abituarsi e in effetti le cose stanno decisamente per cambiare…

A partire da lunedì 13 settembre, infatti, il ritorno in onda di Uomini e donne porterà come principale conseguenza che per Cesur e Suhan non ci sarà più posto dal lunedì al venerdì. Qual è dunque la soluzione che ha adottato Mediaset per il futuro di quest’avvincente produzione che si divide tra adrenalina e romanticismo?

Fino ad ora si è sempre pensato che Brave and Beautiful potesse occupare in autunno-inverno lo slot della domenica pomeriggio, opinione alimentata anche da Wikipedia che attualmente fornisce ai suoi lettori un’indicazione in tal senso (secondo la nota enciclopedia-web si tratterebbe di due episodi programmati, appunto, nel primo pomeriggio del giorno festivo).

In realtà c’è ora un aggiornamento che va in tutt’altra direzione: nell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni viene riportato che Brave and beautiful continuerà nell’estate 2022 con gli episodi rimanenti (che, per la cronaca, saranno 46 visto che venerdì prossimo la trasmissione si fermerà con la puntata 55 e che la fiction si compone di 101 capitoli).

Se così sarà, vorrà dire che Mediaset in questo caso avrà adottato la stessa strategia utilizzata a suo tempo per Cherry Season, che – se ricordate – fu interrotta a fine estate per riprendere con la stagione calda dell’anno successivo. Comunque sia, restiamo in attesa di ulteriori update sulla questione: ci saranno altre sorprese? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.