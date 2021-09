Da DON MATTEO a DON MASSIMO… ma la fiction cambierà titolo?

Sul web e sui social network sta facendo molto parlare il cambio epocale di protagonista della serie tv Don Matteo. Come già sappiamo (QUI tutte le notizie), a un certo punto della prossima stagione il popolarissimo sacerdote interpretato da Terence Hill passerà la mano a un prete più giovane, interpretato da Raoul Bova.

E proprio Bova ha rivelato in una recente intervista di aver scelto lui il nome del ruolo che interpreterà: Don Massimo. Pronti dunque a familiarizzare con questa nuova figura?

In attesa di assistere alle prossime puntate (che si stanno girando in questo periodo), sempre sui social comincia a emergere una domanda a cui finora nessuno ha risposto, ma che in effetti è destinata probabilmente a suscitare non poca curiosità da qui a qualche mese…

Eh sì: tutti si chiedono se il nome della fiction rimarrà comunque Don Matteo o se (come a molti sembra più logico) quando sarà il momento la serie inizierà a intitolarsi Don Massimo.

Prima o poi lo scopriremo, per il momento quel che è certo è che con il nuovo protagonista non cambieranno comunque le ambientazioni, i contenuti e il cast della trasmissione. Qualsiasi “don” sia, insomma, l'”essenza” di questa ormai storica produzione Lux Vide continuerà ad accompagnarci!

