Addio DON MATTEO, benvenuto don Massimo: la fiction cambia protagonista!

Addio Don Matteo. Dopo vent’anni di grandi avventure e ascolti da record, il prete più amato del piccolo schermo ha deciso di passare definitivamente il testimone a don Massimo, il suo successore che avrà il volto di Raoul Bova. Ebbene sì, Terence Hill – dopo 13 stagioni e 259 episodi – ha registrato nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto la sua ultima scena che i telespettatori vedranno nel quarto episodio della tredicesima stagione.

Leggi anche: Grey’s Anatomy 18, anticipazioni: tutte le novità

Mario Girotti – questo è il vero nome dell’attore ottantaduenne – su Instagram ha dedicato un ultimo commovente saluto al suo iconico alter ego televisivo che nell’ultimo ventennio lo ha fatto amare da milioni di persone:

Anche Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, pienamente consapevole della pesante eredità che Hill lascia al suo successore, ha voluto ringraziare calorosamente l’attore veneziano con la promessa che da parte sua e di tutta la squadra di lavoro ci sarà il massimo impegno per non deludere il fedele pubblico di Don Matteo:

È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta… GRAZIE TERENCE HILL.