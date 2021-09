Che fine farà Grand Hotel dopo la puntata di stasera, 5 settembre? Una domanda su cui il pubblico di Canale 5 si interroga da tempo. Dopo tre mesi di programmazione continua, Il destino della serie (arrivata a metà della terza e ultima stagione) è avvolto nel più fitto mistero, in quanto Mediaset ha deciso di fermare la messa in onda con l’inizio della nuova stagione tv. Ma allora, il pubblico che dal 9 giugno ha seguito la storia… quando potrà vedere il finale?

La fiction in costume ambientata in un albergo elitario all’inizio del XX secolo, pur non registrando ascolti altissimi, è riuscita a conquistare uno zoccolo fedelissimo di spettatori che per tutta l’estate ha seguito con molto entusiasmo l’intricata trama che fa da contorno all’amore impossibile dei due protagonisti. Pertanto, proprio adesso che la storia è entrata nel vivo, la curiosità di vedere il gran finale è davvero tanta.

Stasera vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione, dunque il pubblico non farà nemmeno in tempo a conoscere il personaggio interpretato dell’amatissima attrice spagnola Megan Montaner (l’ex Pepa Balmes de Il Segreto), la quale dal nono capitolo presta il volto all’elegante e ambiziosa Maite Rebelles, una delle prime avvocatesse di Spagna ma soprattutto migliore amica di Alicia (innamorata di Julio).

Nei nuovi episodi sarà sempre più centrale anche la faida tra Donna Teresa e Diego per la vendita dell’hotel, mentre Andrés, oltre ad un’accusa di omicidio, dovrà anche affrontare nuovi guai e colpi di scena legati alla sua storia con Belen. Al Grand Hotel arriva anche Laura Montenegro (Marta Hasaz, che il pubblico italiano ha conosciuto in Cuore Ribelle, Velvet e Velvet Collection) nuovo amore del simpatico combinaguai Javier. E infine, verrà a galla anche tutta la verità mai svelata su Diego, che porterà ad inevitabili e inaspettate conclusioni.

Un’ultima parte ricca di colpi di scena e suspense nella quale gli spettatori avranno modo di srotolare un percorso tortuoso e ricco di segreti e avere finalmente una risposta alle tante domande che per tre lunghi mesi li ha tenuti incollati alla tv; trionferà l’amore tra Alicia e Julio? Diego Murquía morirà? E che ne sarà di Andrés e Belén?

A quanto pare, per adesso, la programmazione estiva è destinata a concludersi stasera. Non è chiaro se Mediaset deciderà di posticipare i restanti 14 episodi – sette prime serate – per la prossima estate (è l’ipotesi più probabile), o come spesso accade in queste occasioni, opterà per un trasloco su una rete minore del gruppo già dalle prossime settimane. In attesa di scoprirlo, non resta che godersi le ultime emozioni che animeranno l’ultimo appuntamento estivo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.