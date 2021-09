Quinto appuntamento stagionale con il Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Quella di oggi sarà un’altra puntata di fuoco per i vipponi della casa, che in questi ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con la nascita di nuovi dissapori all’interno del gruppo.

Non sono solo Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ad essere ai ferri corti ma anche Davide Silvestri e Andrea Casalino, che – dopo le nomination incrociate di venerdì sera – hanno continuato a guardarsi in cagnesco nel corso dei giorni seguenti. Non scorre buon sangue nemmeno tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, con quest’ultima che non ha lesinato parole al vetriolo nei confronti dell’ex Miss Italia.

Tanto odio e poco amore attualmente nella casa più spiata d’Italia: secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi verrà messa in dubbio anche la tenuta della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. I due, dopo un’iniziale luna di miele, stanno attraversando un momento di maretta e siamo sicuri che in puntata Alfonso non farà a meno di farlo notare.

Spazio anche alla volontà popolare, chiamata a decidere chi salvare tra Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Casalino e Nicola Pisu. Come già annunciato nell’ultima puntata, il preferito del pubblico sarà chiamato a una scelta fondamentale che riguarderà la permanenza nel programma di uno degli altri tre concorrenti al televoto.

Non resta che attendere le 21.45 per scoprire cosa succederà in questa nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.