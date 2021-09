Anticipazioni e trama terza puntata della fiction I bastardi di Pizzofalcone 3, in onda in prima serata domenica 3 ottobre 2021 su Rai 1.

I bastardi di Pizzofalcone 3: trama episodio intitolato “ROSE”, in onda il 3 ottobre

Uno dei “bastardi” si trova ad essere coinvolto in un crudele omicidio e a quel punto deve affrontare i demoni del suo passato.

Chi sarà dunque il “bastardo” protagonista di questa puntata? Quel che è certo è che – non sapendo neanche il diretto interessato se sia o no il colpevole dell’omicidio, non potrà neanche approfittare dell’aiuto dei suoi colleghi-amici!

Occhio, la puntata intitolata “Rose” andrà in onda domenica 3 ottobre, mentre lunedì 4 “I Bastardi di Pizzofalcone” non saranno in onda per via dello “Speciale Porta a porta” dedicato ai risultati delle elezioni amministrative.

