Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di giovedì 23 settembre 2021:

Ludovica (Giulia Arena) viene a sapere la verità su Marcello (Pietro Masotti): il ragazzo non si è presentato volutamente al Circolo e lei ci rimane molto male, tanto da decidere di dimettersi come vicepresidentessa.

Vittorio (Alessandro Tersigni) inventa una scusa per tranquillizzare Gabriella (Ilaria Rossi) e per permetterle di partire per Parigi serenamente.

Roberto (Filippo Scarafia) nota il talento giornalistico di Stefania (Grace Ambrose) e la sprona a realizzare il suo sogno.

Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) ricevono Flora Ravasi (Lucrezia Massari) in Villa, ma ci si domanda fino a quanto riusciranno a mantenere in piedi la loro recita…

