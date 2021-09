Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 24 settembre 2021:

Il signor Amato (Nicola Rignanese) chiede alla figlia Tina (Neva Leoni) di non parlare con Agnese (Antonella Attili) riguardo al suo incontro con Girolamo.

Gabriella (Ilaria Rossi) è pronta per partire e la sua festa d’addio è bellissima e anche un po’ malinconica.

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha un’intuizione nel momento in cui trova per casa dei disegni di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari): la ragazza è in partenza per New York ma…

