Il Paradiso delle Signore 6, quale futuro per BEATRICE? I fan pensano a Roberto ma…

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore c’è anche Beatrice Conti (Caterina Bortone), la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni). Entrata lo scorso anno insieme ai figli Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani), la donna ha trovato spazio al grande magazzino come ragioniere al posto di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), ma attualmente i telespettatori si stanno chiedendo in quale tipo di storyline verrà coinvolta nel corso delle prossime puntate della fiction daily di Rai 1.

C’è dunque chi sta ipotizzando che nel futuro della donna possa esserci in qualche modo il giornalista / pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia). Un amore, almeno per ora, che sembrerebbe impossibile…

Il Paradiso delle Signore, l’ipotesi dei fan: Beatrice prenderà una sbandata per Roberto?

Nei pochi episodi andati in onda, i fedelissimi de Il Paradiso delle Signore hanno notato una certa affinità caratteriale tra Roberto e Beatrice. Quest’ultima, ormai senza i figli Pietro e Serena (visto che il primo sta facendo il servizio militare mentre la seconda si trova in collegio), è apparsa per adesso legata strettamente alle dinamiche che si creano nel grande magazzino, ma inevitabilmente il focus, prima o poi, dovrà spostarsi anche altrove.

Visto che non sembra esserci alle porta un ennesimo “ritorno di fiamma” con Vittorio, pare dunque plausibile – viste le continue scene in comune – che prima o poi la Conte possa prendersi una sbandata per Roberto, che però nella versione in prime time della produzione aveva scoperto e, di conseguenza accettato, la sua omosessualità. Una consapevolezza che aveva portato l’uomo a interrompere la sua relazione con la venere Silvana Maffeis (Silvia Mazzieri) e a sviluppare dei sentimenti, ovviamente mai corrisposti, per lo stesso Vittorio.

È vero che a volte nelle soap il passato dei personaggi può essere in qualche modo “riscritto” in favore di una determinata storia, ma questo particolare risvolto della vita di Roberto è troppo importante per essere accantonato. Viene quindi da chiedersi che cosa succederà a Beatrice qualora dovesse davvero prendersi una cotta per Landi, come in tanti già pensano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.