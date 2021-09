Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021: Vittorio cerca di archiviare la storia ormai terminata con Marta ed è pieno di idee: l’uomo forma la redazione del Paradiso Market, la rivista che vede Umberto Guarnieri come editore. Gabriella si accinge a disegnare la sua ultima collezione, mentre un nuovo arrivo desta la curiosità delle Veneri: si tratta di Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che lo affiancherà come creativo. Gabriella riceve una visita inattesa: è tornata Tina!

La modella Ines, vecchia conoscenza di Vittorio Conti, si fa avanti con lui, ma l’uomo non è ancora in grado di aprirsi a nuove relazioni. Gloria rivela ad Armando di sentirsi ancora legata al suo ex marito Ezio, il padre di Stefania. Adelaide avverte Ludovica: non può essere la vicepresidentessa del circolo e contemporaneamente stare con Marcello, per via della bassa classe sociale di quest’ultimo. Tina fa una sorpresa ai suoi genitori, dando modo alla famiglia Amato di riunirsi dopo tanto tempo!

Il ritorno di Tina porta una ventata di gioia in famiglia; Agnese presenta la figlia ad Armando, che ha sentito tanto parlare di lei. In seguito la giovane Amato riabbraccia le sue amiche e finisce casualmente nell’obiettivo di Vittorio, che si sta occupando degli ultimi scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione. Ludovica non vuole lasciarsi intimidire da Adelaide e decide che al prossimo evento al circolo sarà accompagnata da Marcello. Vittorio decide di proporre la foto scattata a Tina come copertina per Paradiso Market.

Vittorio comunica a Roberto Landi che Tina ha accettato di posare per la copertina del primo numero della rivista Paradiso Market. Adelaide ha affiancato Fiorenza Gramini a Ludovica per metterla in difficoltà, mentre Marcello si prepara all’evento al circolo. Roberto vede di nascosto Anna Imbriani, perché la ragazza pare abbia bisogno di aiuto. La famiglia Amato vive un momento di ritrovata intimità da quando è rientrata Tina, la quale però sembra nascondere qualcosa visto che non parla volentieri del suo lavoro e neanche di suo marito!

Agnese è felice di aver ritrovato la sua famiglia, mentre Giuseppe nasconde il segreto del figlio in Germania che è nato fuori dal matrimonio. Salvatore incontra al circolo Anna (che ha trovato lavoro là) e ne resta colpito. Vittorio gestisce con entusiasmo l’organizzazione del servizio fotografico che si terrà al Paradiso. Adelaide è sempre più intenzionata a interrompere la storia tra Ludovica e Marcello e così si presenta dal Barbieri per convincerlo a chiudere con la sua fidanzata. La Contessa, però, riceve anche una notizia shock: quella del ritrovamento del corpo di Achille Ravasi!

