Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021: Vittorio Conti è consapevole delle conseguenze che potrà avere la scelta della nuova stilista. Adelaide vuole scoprire cosa c’è scritto nella lettera che Achille ha lasciato a Flora. Da quando Ezio frequenta il Paradiso per lavoro, a Flora riesce sempre più difficile non farsi trovare e, in preda all’ansia, cerca il conforto di Armando. Salvatore fa un passo indietro con Anna Imbriani, ma intende sempre corteggiarla e scopre di avere in comune con lei anche una particolare passione…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 29 settembre: per Adelaide, Flora è un bel problema!

Agnese si ingelosisce quando scopre in casa di Armando i segni di una presenza femminile. Adelaide propone a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri; l’iniziativa viene però presa senza confrontarsi con Umberto, che non reagisce benissimo. Vittorio e la sua squadra lavorano al prossimo numero di “Paradiso market”. Gloria annuncia che dovrà assentarsi per motivi personali, cosa che in realtà è una scusa per non farsi trovare da Ezio.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Roberto spinge Anna a uscire con Salvatore, in modo da lasciarsi il passato alle spalle. Adelaide scopre la disastrosa situazione economica di Ludovica e rimprovera la ragazza per non averle detto niente. Ezio parla a Stefania della possibilità di vivere insieme. Paola è temporaneamente la capocommessa del Paradiso, mentre Gloria ha trovato rifugio dalla zia Ernesta.

Massimo Riva sta cercando Anna e si presenta al Circolo: l’uomo non sembra avere buone intenzioni. Vittorio offre il suo aiuto quando scopre che Roberto Landi sta proteggendo Anna. Armando prende una difficilissima decisione con Agnese…

Vittorio propone ad Anna di lavorare al Paradiso come aiuto contabile di Beatrice, ma la ragazza ha dei dubbi per via dei ricordi che quel luogo potrebbe suscitare in lei. Vittorio ha un confronto con Massimo. Flora va a stare in pianta stabile a Villa Guarnieri. A Giuseppe Amato arrivano notizie da Petra (la madre del suo figlio segreto), ma all’uomo la situazione potrebbe sfuggire di mano…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.