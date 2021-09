Nelle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere Teresio “Ezio” Colombo (Massimo Poggio), il papà della venere Stefania (Grace Ambrose). L’arrivo dell’uomo a Milano, come facilmente prevedibile, sconvolgerà l’esistenza dell’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar), arrivata sotto mentite spoglie nel grande magazzino di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per riallacciare un rapporto con la figlia Stefania…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Ezio viene assunto da Umberto

Le anticipazioni segnalano che Ezio arriverà nel capoluogo milanese per fare un colloquio di lavoro con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il quale starà cercando un nuovo direttore per la Ditta Palmieri (di sua proprietà). Grazie a tale impiego, il Colombo Senior auspicherà dunque di poter stare vicino a Stefania, la quale a sua volta si rallegrerà al pensiero di avere l’amato padre al suo fianco.

Appena apprenderà che l’ex marito si trova nella sua stessa città, Gloria verrà invece presa inizialmente dal panico perché non avrà idea di quale sarà la reazione di Ezio qualora dovesse scoprire tutte le “menzogne” che ha raccontato alla loro figlia. Tuttavia, ad un certo punto, deciderà di prendere un’iniziativa…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Gloria scrive una lettera ad Ezio ma…

Vi anticipiamo che Gloria scriverà una lettera indirizzata ad Ezio, ma cambierà idea quando verrà messa al corrente di una triste verità. Di cosa si tratta?

Viste le anticipazioni già di dominio pubblico, ci sembra plausibile ipotizzare che la Moreau scoprirà che Ezio ha una nuova relazione con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), a sua volta madre della giovane Gemma (Gaia Bavaro). Insomma, la situazione si ingarbuglierà parecchio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

