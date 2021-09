Ora che è stata assunta da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) come nuova stilista de Il Paradiso delle Signore, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) dovrà trovare un posto dove stare. Nella prossime puntate della fiction daily di Rai 1, un’allettante proposta sarà così piuttosto irrinunciabile per l’ultima arrivata…

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 6, anticipazioni dal 4 all’8 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Adelaide propone a Flora di trasferirsi a villa Guarnieri

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) penserà che Flora abbia accettato il lavoro che le ha offerto Vittorio soltanto per restare a Milano. In tal senso, la contessa si convincerà della possibilità che la Gentile stia nascondendo qualcosa, ovviamente in correlazione alla morte dello sconosciuto padre Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Proprio per tenerla sotto controllo, Adelaide penserà bene di proporre a Flora di trasferirsi a villa Guarnieri, ma agirà senza il consenso del cognato/amante Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), che inizialmente non prenderà bene il suo “colpo di testa”.

Il Paradiso delle Signore 6, trame: Flora accetta di trasferirsi a Villa Guarnieri

Ma quale sarà la risposta di Flora? Vi anticipiamo che, dopo aver riflettuto sul da farsi, la Gentile accetterà la mano di Adelaide e si trasferirà a villa Guarnieri nella puntata in onda venerdì 8 ottobre 2021. A quali tipi di risvolti porterà questa svolta nelle trame? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)