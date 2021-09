Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, una scelta “intuitiva” di Vittorio Conti (Alessandro Conti) non verrà accolta con particolare entusiasmo da Agnese Amato (Antonella Attili). Come avevamo già ipotizzato, l’imprenditore deciderà infatti di assumere Flora Gentile (Lucrezia Massari), la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi), come nuova stilista del grande magazzino al posto di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ma la sua scelta non avrà il benestare della rigida siciliana…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Agnese e Flora, saranno subito scintille

Le anticipazioni segnalano infatti che Agnese, dopo il trasferimento di Gabriella a Parigi, instaurerà fin da subito un rapporto abbastanza conflittuale con Flora, dato che la ragazza avrà delle idee sulla moda e i vestiti diametralmente opposte rispetto alle sue. Tuttavia, la Gentile riuscirà fortunatamente a fare breccia nel cuore delle Veneri, che la guarderanno con ammirazione.

Comunque sia, col trascorrere della narrazione, anche un altro personaggio non vedrà di buon occhio la presenza ingombrante di Flora a Milano. Neanche a dirlo, stiamo parlando della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che si mostrerà preoccupata dall’idea che la fanciulla possa decidere di “investigare” meglio sulla morte del padre.

La donna, vedova del Ravasi, si convincerà dunque dell’idea che la “figliastra” le stia nascondendo qualcosa… ma avrà davvero ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

