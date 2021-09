Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori faranno la conoscenza di Flora Gentile (Lucrezia Massari), la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Da quel che sembra, la ragazza sembra destinata a lavorare per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), scopriamo insieme perché…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Flora e la morte di Achille

Le anticipazioni segnalano che la ragazza arriverà a Milano in seguito alla morte di Achille Ravasi, il marito di Adelaide (Vanessa Gravina). Questo sarà quindi l’escamotage con cui i telespettatori conosceranno Flora, che non avrà mai avuto un rapporto idilliaco con il padre. In ogni caso, la presenza della ragazza, neanche a dirlo, turberà parecchio la Contessa, la quale temerà che venga alla luce quello che è davvero successo ad Achille.

Comunque sia, almeno per ora, la Gentile non sembrerà insospettirsi riguardo alle tragiche circostanze in cui il genitore ha perso la vita, ma al tempo stesso resterà incredula quando apprenderà da un assicuratore che Achille le ha lasciato una cospicua somma di denaro (accompagnata da una lettera). Ad ogni modo, bisognerà fare attenzione a quello che succederà in seguito…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Vittorio assume Flora?

Eh sì: i bagagli di Flora verranno persi, cosa che costringerà la ragazza a recarsi al Paradiso delle Signore per rifarsi il guardaroba prima della sua partenza per New York. Nel corso delle compere, la Gentile dimenticherà però un suo quaderno dove saranno contenuti alcuni suoi disegni di abiti. Ciò accenderà l’interesse di Vittorio, intento a trovare un nuovo stilista per il grande magazzino quando darà forfait quello prescelto da Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ormai in procinto di trasferirsi a Parigi da Cosimo (Alessandro Cosentini).

Sarà dunque lecito chiedersi se Vittorio voglia assumere Flora Gentile Ravasi come nuova stilista o, comunque, darle una possibilità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

