Il paradiso delle signore 6, cast: LUCREZIA MASSARI è Flora Gentile Ravasi

In un precedente post vi abbiamo parlato della figlia del defunto Achille Ravasi, che si paleserà nella nuova stagione de Il paradiso delle signore. Il personaggio si chiama Flora Gentile Ravasi e pare sia molto importante per lo sviluppo della serie (darà – neanche a dirlo – del filo da torcere ad Adelaide). Ecco la scheda ufficiale del nuovo ruolo:

A 25 anni è una donna elegante, attenta ai minimi dettagli e molto self-confident. Figlia di Achille Ravasi e della sua amante Liz Gentile, figlia di immigrati italiani a New York, Flora non ha mai conosciuto il padre che ha abbandonato Liz subito dopo aver saputo della gravidanza. Cresciuta a New York insieme alla madre, è costretta all’età adulta dalla prematura morte della donna.

Arrivata a Milano per un inaspettato lascito di Achille e pronta a ripartire subito dopo, viene trattenuta da un evento inaspettato che potrebbe cambiare la sua vita.

A interpretare Flora sarà la giovane attrice Lucrezia Massari, ecco una sua foto:

