Come si comporterà Gloria Moreau (Lara Komar) di fronte all’arrivo a Milano dell’ex marito Ezio Colombo (Massimo Poggio)? Per paura che la figlia Stefania (Grace Ambrose) possa scoprire tutta la verità, la donna cercherà di non incrociare l’uomo all’interno de Il Paradiso delle Signore, ma l’impresa sarà più difficile del previsto. Ad un certo punto, la Moreau dovrà infatti fuggire dal capoluogo lombardo…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Gloria si rifugia dalla zia Ernesta

Eh sì: in base alle anticipazioni dei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1, scopriamo che Gloria deciderà di prendersi un po’ di tempo per sé e comunicherà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che deve momentaneamente allontanarsi dal grande magazzino. In realtà, la Moreau utilizzerà questo escamotage per evitare di incontrare Ezio, dato che avrà rinunciato a consegnargli una lettera una volta che avrà appreso da Stefania che l’uomo ha una nuova compagna.

In cerca di risposte, Gloria si rifugerà dunque a Lecco dalla Zia Ernesta (Pia Engleberth)… ma per quanto tempo potrà andare avanti con questo “esilio forzato”? Sicuramente non per sempre e prima o poi arriverà il tempo del confronto e della verità!

Almeno per ora, comunque, il ruolo di capocommessa verrà momentaneamente assunto da Paola (Elisa Cheli), anche se la poi la Moreau per forza di cose dovrà tornare a Milano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

