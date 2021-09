I fan de Il Paradiso delle Signore ci avevano visto giusto. Sarà infatti Massimo Poggio, new entry nella sesta stagione nella fiction daily di Rai 1, ad interpretare Ezio Colombo, il papà di Stefania (Grace Ambrose) ed ex marito di Gloria Moreau (Lara Komar). Sale quindi l’attesa per l’inizio dei nuovi episodi, previsto per lunedì 13 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore 6, news: Massimo Poggio sarà Ezio Colombo

La conferma è arrivata direttamente dai social di Massimo Poggio. Quest’ultimo, nelle scorse ore, ha infatti postato una storia su Instagram dal suo camerino dove, tra i costumi di scena, c’era in bella vista il nome Ezio (diminutivo di Teresio, con cui il Colombo Senior è sempre stato chiamato nella scorsa stagione).

Come facilmente intuibile l’uomo, che ha sempre viaggiato per lavoro, andrà a Milano per far visita alla figlia Stefania, cresciuta per lo più in compagnia della zia Ernesta (Pia Engleberth), ma finirà per incrociare la sua strada con quella dell’ex moglie Gloria, che si è fatta assumere da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) come capocommessa del paradiso sotto mentite spoglie.

In quale maniera la famiglia Colombo sarà poi protagonista nelle puntate inedite? Sicuramente, non sarà facile per loro trovare un nuovo equilibro, anche perché Stefania crede ancora che la madre sia morta e non ha affatto idea del suo legame di parentela con la Moreau. Insomma, si preannuncia un autunno abbastanza ricco per gli appassionati della fiction… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

