Un semplice mazzo di fiori sarà motivo di discordia nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Il protagonista di questo gesto assolutamente innocuo sarà Salvatore Amato (Emanuel Caserio), ma le sue intenzioni verranno completamente fraintese. Scopriamo insieme per quale ragione…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Salvo manda un mazzo di fiori ad Anna ma..

Negli episodi della fiction daily di Rai 1 già trasmesse, Salvatore ha incontrato Anna Imbriani (Giulia Vecchio), appena assunta da Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) come addetta al guardaroba del circolo. Fin dai primi attimi, il proprietario della Caffetteria è rimasto affascinato dalla donna, tant’è che la prossima settimana deciderà di fare il primo passo verso di lei.

In base a quanto riportano le anticipazioni, Amato deciderà dunque di far recapitare ad Anna un mazzo di fiori in forma anonima. Inizialmente, la Imbriani non sembrerà dare tanto penso al particolare regalo, tant’è che l’uomo non saprà come giustificare tale flop, ma le cose cambieranno appena si renderà conto che il dono è opera di Salvatore.

In tal senso, vi possiamo infatti anticipare che la reazione di Anna sarà sorprendente. La ragazza reagirà molto male al pensiero che sia stato Salvatore Amato a mandarle quei fiori.. ma per quale motivo? Quel che è certo è che la conoscenza tra i due personaggi, dopo un’iniziale momento pacifico, si farà complicata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

