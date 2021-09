Con la ripresa de Il Paradiso delle Signore, giunto ormai alla sua sesta stagione (la quarta in formato daily), i telespettatori hanno avuto modo di scoprire che cosa ne è stato di Flavia Brancia di Montalto, la madre di Ludovica (Giulia Arena). I fedelissimi della fiction Rai hanno dunque cominciato a chiedersi se ci sia qualche possibilità di rivedere la donna a Milano, ora che si è risposata e rifatta una vita al fianco di un uomo ricco.

Pochi minuti fa, una storia Instagram di Magdalena Grochowska, l’attrice che interpreta Flavia, ha riaperto tale ipotesi…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Flavia sta per tornare?

La Grochowska ha infatti postato una foto sia taggando gli studi Videa e sia la pagina ufficiale de Il Paradiso delle Signore. È quindi facilmente ipotizzabile un futuro ritorno del personaggio di Flavia nel capoluogo lombardo. Ma per quale motivo farà capolino lì? Avrà forse a che fare con la vendita di villa Brancia, che sta dando diversi grattacapi a Ludovica, o forse tornerà per scoraggiare la figlia circa la relazione che intrattiene con Marcello Barbieri (Pietro Masotti)?

Ad oggi, non essendoci anticipazioni ufficiali in merito, tutto rimane ovviamente sul piano delle ipotesi, ma sicuramente anche in quest’occasione Flavia Brancia di Montalto non mancherà di lasciare il segno. E chissà se, insieme a lei, non ci sarà anche il suo nuovo compagno, talmente generoso da lasciare una rendita mensile alla figliastra… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

