Il Paradiso delle Signore 6, cast: MOISÈ CURIA è Marco di Sant’Erasmo

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 lunedì 13 settembre 2021, c’è spazio anche per il giovane Marco di Sant’Erasmo. Nipote di Adelaide (Vanessa Gravina), il ragazzo attirerà anche la curiosità di una new entry, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Ecco la scheda del nuovo ruolo:

Bello, spigliato e nipote prediletto di Adelaide. Figlio di un ricchissimo cugino, Rodolfo di Sant’Erasmo, – scomparso da qualche anno – capostipite di una potente famiglia di editori di Torino. L’impero del padre è stato lasciato in gestione al fratello Tancredi, di qualche anno più grande di lui. Troppe responsabilità e troppe pressioni per il giovane Marco che invece, dopo la laurea in giurisprudenza, ha scelto di dedicarsi al giornalismo.

Ama il lusso, le belle macchine ma soprattutto le belle donne; che conquista in serie con la stessa spregiudicatezza con cui si procaccia le notizie. La Milano dei primi anni ‘60, ai suoi occhi, rappresenta il terreno di caccia ideale. Qualcosa nella sua vita, però, sta per cambiare.

A interpretare Marco sarà il giovane attore Moisé Curia, ecco una sua foto:

