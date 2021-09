Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: RAVASI è morto, ma ora arriva la figlia!

Siete pronti? Da lunedì 13 settembre riaprono le porte de Il paradiso delle signore con un’edizione molto attesa (la sesta) e ricca di cambiamenti. Subito si inizierà con il botto, risolvendo un dubbio narrativo che va avanti da molto tempo ma anche ponendo le basi affinché una certa trama segua un “nuovo corso” per niente rassicurante!

Ricordate Achille Ravasi? Dopo il matrimonio con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) non l’abbiamo più visto e per tutta la scorsa stagione c’è stata una sensazione piuttosto “lugubre” su quanto accaduto off-screen al losco ma affascinante faccendiere interpretato da Roberto Alpi. Ebbene, pare proprio che tale sensazione avesse una sua ragion d’essere…

Eh sì: nel quinto episodio della nuova annata, in onda venerdì 17 settembre, la Contessa riceverà la notizia del ritrovamento del corpo di Achille… e da quel momento cambierà tutto! Prima della fine della scorsa stagione, se ricordate, era stata resa nota l’esistenza di una figlia di Ravasi, che ora – neanche a dirlo – irromperà nella fiction daily di Rai 1 (dando ragione agli aficionados del programma, che già si aspettavano questo nuovo ingresso).

Di tutto questo ha parlato Vanessa Gravina in una breve intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, confermando l’arrivo della figlia di Achille e soprattutto che la giovane donna sarà un pericolo per l’incolumità di Adelaide. Svolta noir in arrivo, dunque? Quel che è certo è che quest’anno – per la gioia dei fan – la cognata-amante di Umberto Guarnieri (Roberto Alpi) sarà super-presente, come la stessa Gravina ha ammesso.

Appuntamento dunque al 13 settembre per saperne di più su questa storyline e su tutte le altre. Il paradiso riprende!