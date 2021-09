Il paradiso delle signore 6, quanti anni hanno i nuovi personaggi? L’età delle new entry

Dopo pochissimo tempo dalla prima puntata, la sesta stagione de Il paradiso delle signore appare già come un successo del daytime di Rai 1, con uno share del 18.2 nella puntata del 23 settembre. Come già abbiamo avuto occasione di segnalarvi, si tratta di un’annata che con lo scorrere degli episodi vedrà arrivare diversi volti inediti, oltre ad alcuni ritorni dal passato che abbiamo già conosciuto in queste prime due settimane. E quest’anno è stata comunicata anche l’età dei nuovi personaggi (attenzione, non parliamo degli attori ma proprio dei ruoli, così come sono stati ideati dal team di autori).

Flora Gentile Ravasi ha 25 anni. È stata la prima delle new entry di quest’anno e l’abbiamo già vista interagire con diversi personaggi. Apparentemente quello interpretato da Lucrezia Massari sembra un ruolo destinato a tramontare nel giro di poche puntate, ma già sappiamo che non sarà così: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) vedrà in lei un talento come stilista e la farà fermare al Paradiso, assumendola. Occhio però, la ragazza almeno inizialmente non andrà per niente d’accordo con Agnese (Antonella Attili) e neanche i Guarnieri – per ovvi motivi – saranno felici della sua permanenza a Milano…

Ezio Colombo ha 45 anni e stiamo per conoscerlo visto che irromperà in scena il 27 settembre. Rappresentante di stoffe e abiti confezionati, Umberto Guarnieri vedrà in lui l’uomo giusto per dirigere la ditta Palmieri. Ovviamente, però, l’uomo (interpretato da Massimo Poggio) sarà importante nella fiction soprattutto per un altro motivo: è il “vecchio” grande amore di Gloria Moreau (Lara Komar), oltre che il padre di Stefania (Grace Ambrose). Ritorno di fiamma? Mica facile, visto che ora Ezio ha un’altra famiglia…

Veronica Zanatta ha 38 anni. Le informazioni ufficiali ce la descrivono come “madre paziente e compagna devota, ma non per questo senza carattere“. Veronica (impersonata dall’attrice Valentina Bartolo) è l’attuale compagna di vita di Ezio Colombo e tifa per un riavvicinamento anche logistico tra l’uomo e sua figlia Stefania. Chissà se avrà lo stesso atteggiamento quando – prima o poi – scoprirà che a Milano c’è anche Gloria Moreau! Si creerà una situazione difficile? O addirittura un triangolo? Lo capiremo nel corso della stagione…

Gemma Zanatta viene indicata tra i 18 e i 20 anni. La figlia di Veronica è una ragazza molto bella e apparentemente angelica, in realtà molto attenta a raggiungere i suoi obiettivi. E tra gli obiettivi immediati della nuova “manipolatrice” della fiction daily ci sarà anche quello di diventare una Venere del Paradiso, oltre ovviamente a desiderare amore e ricchezza. Occhio, perché non nutrirà affatto un affetto smisurato per la sorellastra Stefania… anzi! Sarà l’attrice Gaia Bavaro a interpretarla.

Marco Di Sant’Erasmo, infine, ha 25 anni. È figlio di un cugino di Adelaide (Vanessa Gravina) ed è un giovane giornalista bello, ricco e amante del lusso e delle donne. Le anticipazioni ufficiali ce lo descrivono insomma come un “tombeur de femme”, ma sottolineano anche che “qualcosa nella sua vita sta per cambiare“. Avrà il volto dell’attore Moisè Curia.

