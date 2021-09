I telespettatori de Il Paradiso delle Signore hanno accolto con gioia il ritorno della cantante Tina Amato (Neva Leoni). Tuttavia, fin dalle prime puntate della sesta stagione, è emerso che la ragazza sta nascondendo qualcosa ai genitori Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) e al fratello Salvatore (Emanuel Caserio). Rumor sempre più insistenti sembrerebbero indicare che per la giovane è all’orizzonte una non facile operazione chirurgica…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Tina verrà operata?

Qualche giorno fa, Tina ha ricevuto un misterioso telegramma da Zurigo, attraverso la quale i fan hanno scoperto che doveva recarsi in un centro medico. Per giustificare la sua repentina partenza, la Amato ha fatto sapere ai suoi parenti di essere stata ingaggiata all’ultimo minuto per sostituire uno dei giurati del Festival di Zurigo, ma prima ha telefonato a Sandro Recalcati per assicurarsi che mantenesse in piedi la sua bugia in caso di contatti con Agnese.

Già in precedenza, nei nostri post dedicati alle anticipazioni sulla fiction daily di Rai 1 avevamo segnalato dei possibili problemi di salute per Tina, che in più di una circostanza ha evitato di cantare e, nella rare volte in cui l’ha fatto, si è toccata le corde vocali come se provasse dolore. Da lì, la possibilità di un intervento chirurgico per la cantante si è fatta sempre più reale e il telegramma dalla cittadina svizzera ha rafforzato l’ipotesi in questione.

Il Paradiso delle Signore, trame: come reagirà Agnese alla malattia di Tina?

Ma fino a quando Tina potrà mantenere nascosto il suo segreto? E sopratutto come la prenderà Agnese, appena promossa al ruolo di direttrice della sartoria del Paradiso?

C’è chi è pronto a giurare che la sarta passerà delle vere e proprio giornate di apprensione per via della malattia della sua terzogenita. E chissà se ciò non possa procurare delle tensioni lavorative anche tra lei e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che le ha sempre dato fiducia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

