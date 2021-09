Potrà Anna Imbriani (Giulia Vecchio) rifarsi una vita a Milano senza essere rintracciata dall’ex “fidanzato” Massimo Riva? Tale risposta arriverà fin dalle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. L’uomo rientrerà infatti prepotentemente nella vita dell’ex Venere con l’unico obiettivo di “strapparle” la custodia della figlia Irene…

Il Paradiso delle Signore 6, trame: Anna viene assunta al circolo

Presente nella fiction quando andava in onda in prime time, Anna era dovuta fuggire da Milano, al fianco del suo amato Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), per impedire a Massimo, l’uomo che l’aveva sedotta non dicendole che era sposato, di crescere la figlia Irene insieme alla moglie sterile. Una volontà che Riva intendeva portare avanti dopo aver ottenuto l’affido esclusivo della bambina grazie ad un giudice corrotto.

Ora le anticipazioni ci dicono che Anna ritornerà nel capoluogo lombardo in seguito alla morte di Quinto ma, proprio per paura di essere rintracciata da Massimo, lascerà Irene al paese con i suoi genitori e non vorrà chiedere aiuto a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per trovare un lavoro. La Imbriani verrà dunque assunta al circolo e riabbraccerà Roberto Landi (Filippo Scarafia), l’unico con il quale si confiderà…

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Roberto arriva alle mani con Massimo Riva

Ma tante segretezza basterà per tenere lontano Massimo? Assolutamente no. Dopo aver incuriosito Salvatore Amato (Emanuel Caserio), il pericolo per la Imbriani sarà imminente, visto che Riva incontrerà Roberto e tra i due uomini ci sarà una colluttazione fisica, che Landi almeno per ora vorrà tenere nascosta.

Viene dunque da sé che Massimo potrebbe non arrendersi alla prima difficoltà. E quindi, per la povera Anna, potrebbe aprirsi un periodo davvero infernale. Nell’attesa quindi di scoprire come procederà la storia, segnaliamo che ad interpretare Massimo Riva dovrebbe essere Paolo Bovani, l’attore che gli ha prestato il volto anche nella versione prime time… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

