Non bisogna fidarsi dello chef Alexander Zucco (Hakan Karahan). Lo impareranno a loro spese Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) e Ayfer Yildiz (Evrim Dogan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Dopo averle ingannate, l’uomo riuscirà infatti ad estorcere loro un’ingente somma di denaro prima di uscire definitivamente di scena…

Leggi anche: Una vita non ci sarà più nel weekend, Love is in the air confermata al sabato!

Love Is In The Air, news: Alexander si fidanza con Ayfer ma corteggia anche Aydan

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando, nonostante il fidanzamento ufficiale con Ayfer, Alexander inizierà a corteggiare Aydan, lasciandole intendere che ormai il suo rapporto di coppia non va più bene e vuole interromperlo il prima possibile. Ovviamente, il cuoco starà mentendo ad entrambe le signore perché non avrà alcuna intenzione di mettere a bada il suo lato di donnaiolo, motivo per cui si ritaglierà del tempo persino con altre amanti.

Col trascorrere delle puntate, le menzogne di Zucco verranno però fuori e, alla fine, Aydan e Ayfer capiranno di essere state ingannate. Di lì a poco, si verrà quindi a creare una storyline tragicomica. Le due donne, come vi abbiamo anticipato, crederanno infatti di aver assassinato Alexander!!!

Love Is In The Air, trame: Aydan e Ayfer sono due assassine?

Eh sì: appena la verità verrà alla luce, Aydan e Ayfer discuteranno furiosamente con l’uomo. Nel bel mezzo dell’alterco, presa dal nervosismo, la Bolat spaccherà dunque una bottiglia di vetro sulla testa di Zucco, che perderà immediatamente i sensi. La Yildiz controllerà il polso dell’uomo e non sentirà il battito. Dato ciò, le donne penseranno quindi di aver ucciso il loro amante e trasporteranno il suo corpo nel bagno del ristorante.

Il peggio avverrà quindi quando il “cadavere” di Alexander sparirà nel nulla e, trascorse 48 ore, la polizia comincerà ad investigare sulla sua scomparsa. Prese dal panico, le due donne conteranno sull’appoggio di Seyfi (Alican Aytekin) per cercare di coprire le tracce del loro “crimine”.

Sarà allora che, tra una gag e l’altra, i telespettatori scopriranno che lo chef non è affatto morto e si sta prendendo gioco delle povere malcapitate!

Love Is In The Air, spoiler: Alexander estorce denaro a Aydan e Ayfer

Eh sì: grazie all’aiuto di un complice, Alexander deciderà infatti di vendicarsi di Aydan e Ayfer, colpevoli di averlo colpito in testa, e farà loro credere che il suo “cadavere” è stato trovato da un uomo che pretende una grossa somma di denaro in cambio della rinuncia a consegnarle alla polizia. Per far sì che le donne abbocchino, Zucco girerà addirittura un filmato dove, oltre a farsi avvolgere in un tappeto, farà finta di essere morto!

Neanche a dirlo, Aydan e Ayfer – non senza delle difficoltà – racimoleranno la cifra richiesta e si presenteranno nel luogo dell’appuntamento. Appena il finto scagnozzo preleverà la valigia col denaro, Alexander si farà quindi vedere dalle sue ex amanti all’interno di un’auto, svelando di fatto di averle ingannate…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La beffa dovrà però ancora arrivare, visto che l’uomo devolverà tutta la somma a due associazioni benefiche spacciandosi per Ayfer e Aydan. Insomma, la vendetta avrà luogo, ma non si potrà parlare di furto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.