Con l’arrivo del barista Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), un amico di vecchia data di Eda Yildiz (Hande Ercel), i telespettatori di Love Is In The Air avranno modo di vedere un lato inedito dell’avvocatessa Ceren Basar (Melisa Dongel).

Eh sì: a causa del suo bipolarismo, fino ad ora non emerso nelle puntate italiane, Ceren comincerà a dare di matto e se la prenderà proprio con Eda. Vediamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Ceren è gelosa di Deniz

Come abbiamo già spiegato in precedenza in alcuni dei nostri dedicati alle anticipazioni, tutto prenderà il via nell’istante in cui lo “smemorato” Serkan Bolat (Kerem Bursin) deciderà di sposare l’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal). Privato della memoria del suo ultimo anno a causa dell’incidente aereo in cui è rimasto coinvolto, l’architetto farà il possibile per allontanarsi da Eda, che invece non sarà disposta a lasciarlo andare tanto facilmente.

Al fine di fare ingelosire Serkan, Eda chiederà dunque con successo a Deniz Sarachan di fingersi il suo fidanzato, inconsapevole dei sentimenti che l’uomo prova davvero nei suoi confronti. Non a caso, Deniz stabilirà un’alleanza segreta con Selin per separarla per sempre da Bolat.

Love Is In The Air, trame: Ceren dà di matto

Da quell’istante, bisognerà fare attenzione ad ogni azione di Ceren che, oltre a smetterla di prendere i suoi medicinali, si scaglierà contro Eda anche quando Melo (Elçin Afacan) le farà presente che la loro amica ha soltanto finto di fidanzarsi con Deniz, ovvero la persone di cui l’avvocatessa è innamorata e per cui ha mandato a monte la relazione con Ferit (Cagri Citanak).

Oltre a tingersi i capelli di rosso (salvo poi ritornare al suo colore naturale appena Deniz le dirà innocentemente che la preferiva bionda), Ceren guarderà con astio ogni azione di Eda, tant’è che arriverà addirittura a confessare a Serkan che il fidanzamento con il barista è soltanto una messa in scena.

Tra i tanti personaggi che si preoccuperanno per Ceren e per il suo improvviso “cambio di rotta” ci sarà persino Ferit, informato proprio da Melo sulle cagionevoli condizioni di salute della donna.

Love Is In The Air, spoiler: Ferit consiglia a Ceren di rivolgersi ad uno specialista

Nonostante la relazione naufragata, Ferit cercherà così di stare il più vicino possibile alla sua ex: approfittando di una serata in cui chiederà il suo aiuto, proprio Ferit farà presente a Ceren che forse è il caso che si rivolga ad un ulteriore specialista per sconfiggere il suo male.

Proprio per tale ragione, il ragazzo prenoterà per lei un appuntamento da un medico di fiducia al quale, per sua stessa ammissione, si sarà rivolto qualche volta.

Di primo acchito, Ceren sembrerà accettare il consiglio e darà il suo consenso per la prenotazione, ma poi deciderà di non presentarsi e lo nasconderà a Ferit. La verità verrà però presto a galla… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.