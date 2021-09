Quale peggior dolore per Eda Yildiz (Hande Ercel) se non quello di essere completamente dimenticata dall’amato Serkan Bolat (Kerem Bürsin)? Purtroppo per la ragazza, è questo quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, visto che l’architetto perderà la memoria e deciderà di dare una nuova possibilità all’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal)…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 10 settembre 2021

Love Is In The Air, news: ecco come Serkan perderà la memoria

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, sapete già che Serkan dovrà partire urgentemente in Italia proprio nel giorno del suo matrimonio con Eda, ciò al fine di concludere un importante affare. A quel punto la disgrazia sarà dietro l’angolo, visto che l’aereo cadrà e si perderanno le tracce di Bolat per oltre due mesi.

Da un lato, grazie ad un salto temporale, sarà chiaro che Serkan è stato tutto il tempo in Slovenia da solo con Selin, che gli avrà raccontato una serie di bugie riguardo la sua storia d’amore con Eda; dall’altro Bolat vorrà tornare a Istanbul ed è proprio lì che tutti quanti, compresa la povera Eda, scopriranno che non ricorda l’ultimo anno della sua vita.

Love Is In The Air, trame: Eda cerca di far recuperare la memoria a Serkan

Da quel momento, la Yildiz non vorrà arrendersi e tenterà di fare il possibile per fare recuperare la memoria a Serkan, compreso ammanettarlo in modo tale da emulare il loro primo incontro. Ogni iniziativa verrà però bocciata dall’architetto, che più di una volta ribadirà che non ricorda nulla del loro amore e preferisce concentrarsi sulla sua relazione con Selin (che ovviamente gongolerà).

In cerca di una soluzione, Eda spererà che un prestigioso neurologo possa curare l’amnesia di Serkan, ma in quel determinato incontro resterà senza parole quando apprenderà che la suocera Aydan (Neslihan Yeldan) era stata messa al corrente da Selin del fatto che Serkan fosse sopravvissuto all’incidente aereo. Una consapevolezza che farà inviperire Eda, che non comprenderà perché Aydan glielo abbia nascosto sapendo tutto il dispiacere che stava provando per la sua eventuale perdita. Il peggio dovrà però ancora venire…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan chiede a Selin di sposarlo di fronte a Eda!

Eh si: vi consigliamo di fare particolare attenzione a quello che succederà nel corso di una festa organizzata da Aydan per dare il benvenuto a Serkan, nel negozio/caffetteria del nuovo arrivato Deniz Saraçhan (Sarp Can Karoğlu): Eda tirerà così fuori le unghie e, infischiandosene della presenza di Selin, bacerà Bolat di fronte a tutti gli invitati, dopo avergli detto che il suo cuore, a differenza della mente, non può averla dimenticata.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per tutta risposta, Serkan si alzerà in piedi e, dopo aver ringraziato i presenti, chiederà con successo a Selin di diventare sua moglie. Una svolta che, neanche a dirlo, spezzerà il cuore a Eda, che resterà spiacevolmente colpita dalla mancanza di tatto di Serkan nei suoi riguardi. Anche perché l’uomo, il giorno successivo a tale richiesta, si comporterà in modo strano con lei… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.