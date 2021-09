In quasi tutte le telenovele turche andate precedentemente in onda in Italia, i due protagonisti non si sono mai veramente lasciati andare alla passione prima del loro matrimonio. Lo stesso non si può dire invece di Love Is In The Air, visto che negli episodi già trasmessi su Canale 5, ad un certo punto, Serkan Bolat (Kerem Bursin) ha avuto il sospetto che la sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel) fosse rimasta incinta.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 1 settembre 2021

Da questo dubbio, i telespettatori hanno dunque intuito che l’architetto e la sua “dipendente” sono stati a letto insieme. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela turca, alcune scene saranno però piuttosto esplicite e, in una determinata circostanza, l’atmosfera si farà decisamente bollente. Scopriamo insieme perché..

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan decidono di sposarsi

Se avete già letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto si innescherà quando Eda non vorrà più ascoltare le minacce della nonna Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), che prometterà di vendicare la morte del figlio Muzaffer facendo fallire la Art Life se la nipote non rinuncerà al suo rapporto con Serkan.

Stanca di tutta quella tensione, la Yildiz deciderà quindi di agire in maniera opposta rispetto alla volontà della scomoda parente. Senza pensare alle conseguenze, la ragazza chiederà dunque con successo a Bolat di diventare suo marito.

Dì li a poco, con “buona pace” dell’arcigna Semiha, Eda e Serkan inizieranno così ad organizzare le loro nozze, ma anche in questo caso sorgeranno diversi problemi: oltre al principe Seymen (Mert Orcal), che rapirà Eda nel bel mezzo della Notte dell’Hennè, i due piccioncini si fraintenderanno infatti a vicenda e riterranno erroneamente che l’uno stia cercando di dire all’altra che forse è meglio rimandare il lieto evento.

Partendo da ciò, riesploderà la passione…

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan, che atmosfera bollente!

Eh sì: tutto si verificherà nel corso dell’addio al celibato di Serkan. Dato un loro litigio, Eda penserà infatti di raggiungere l’albergo del suo fidanzato, scortata ovviamente da tutte le sue amiche, per chiarire la divergenza prima che sia troppo tardi. Effettivamente, i nostri protagonisti riusciranno subito a fare pace, motivo per cui sceglieranno di stare in camera soli soletti.

Dopo aver sorpreso il boyfriend con un audace massaggio, Eda deciderà quindi di fare un bagno nella jacuzzi con Serkan e, come se non bastasse, si concederà anche una doccia – con i vetri completamente appannati – in sua compagnia. Insomma, sarà abbastanza chiaro che i due hanno fatto ancora una volta l’amore. Una passione irrefrenabile, che in terra turca ha destato un po’ di scalpore…

Love Is In The Air, news: la soap multata per la scena di passione tra Eda e Serkan

Tale scena, in Turchia, ha generato infatti malcontento. Il consiglio supremo della radio e televisione RTUK ha giudicato troppo erotica la scena d’amore di Eda e Serkan all’interno della jacuzzi in nome del codice morale della nazione, motivo per il quale la produzione di Love Is In The Air si è beccata una salatissima multa!!!

Per fortuna, almeno da noi in Italia, la scena non creerà nessun tipo di dissidio, a differenza di quanto successo nella penisola turca… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.