Riusciranno Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) a diventare marito e moglie senza alcun tipo di intoppo? Tale ipotesi sembrerà decisamente impossibile, visto che nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air i due innamorati dovranno affrontare una serie di ostacoli dal momento in cui comunicheranno ai parenti che hanno deciso di sposarsi. Infatti Eda verrà addirittura rapita nel corso della Cerimonia dell’Hennè….

Love Is In The Air, news: Eda chiede a Serkan di sposarla!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà proprio da Eda. Se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che la ragazza chiederà con successo a Serkan di sposarla per cercare di porre un freno alle continue minacce della nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), che vorrà vendicarsi di Alptekin Bolat (Ahmet Somers) – e di conseguenza dei suoi familiari – per via del suo coinvolgimento nella morte del figlio Mustafà, ossia il papà di Eda.

A quel punto, la Yildiz dirà a Serkan che Semiha si è detta disposta a far fallire persino la Art Life, di cui è socia al 45%, qualora non avesse interrotto qualsiasi tipo di rapporto con lui. Tuttavia, l’architetto non si lascerà intimidire dagli ultimatum della “nonnina” ed accelererà i preparativi delle nozze con Eda. Nel giro di poco tempo, tutti i personaggi della telenovela saranno al corrente delle imminenti nozze…

Love Is In The Air, trame: Ayfer cerca disperatamente lo zucchero plastico per un cocktail e…

E così, nonostante il tentativo di Semiha di convincere Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) a non dare il consenso per l’unione, Eda e Serkan faranno ufficialmente la loro festa di fidanzamento, alle quale parteciperanno gli amici più stretti di entrambi. Ciò non basterà però a frenare le interferenze della nonnina, che fingerà di non volersi più opporre al matrimonio soltanto se i promessi sposi prometteranno di rispettare, nei minimi dettagli, ogni tradizione turca.

Tra i tanti impegni di rispettare ci sarà dunque La Notte dell’Hennè, una festa dedicata solo ed esclusivamente ad Eda. Ayfer si farà dunque carico del cibo e delle bevande da distribuire nella stessa, ma avrà bisogno dello zucchero plastico per preparare un cocktail. Peccato però che il bizzarro Erdem (Sarp Bozkurt), incaricato da Serkan di comprare tutti gli ingredienti, non riuscirà a trovarlo. A risolvere la situazione, inaspettatamente, penserà il principe Seymen (Mert Öcal), che consegnerà l’ingrediente al dipendente a patto che non riveli a nessuno che è stato lui a darglielo!

Love Is In The Air, spoiler: Eda viene rapita!

L’imprevisto non tarderà così ad arrivare: vi anticipiamo infatti che Seymen avrà messo nello zucchero a velo dei sonniferi. Appena lo berranno, tutte le donne presenti alla Cerimonia dell’Hennè finiranno quindi per addormentarsi e due uomini del principe preleveranno l’incosciente Eda e la porteranno via in macchina. Fortunatamente, a risolvere la faccenda penserà Serkan, che allerterà la polizia e riuscirà a raggiungere la Yildiz per trarla in salvo.

Da un lato, il giorno successivo, la furiosa Semiha interromperà ogni tipo di rapporto con il principe e gli ordinerà di stare lontano da Eda, dall'altro Melo (Elçin Afacan) e Leyla (İlkyaz Arslan) si interrogheranno su chi possa essere stato il complice del principe che le ha narcotizzate. Dato che Erdem non avrà il coraggio di confessare di aver accettato lo zucchero plastico senza controllarlo, i sospetti delle donne ricadranno dunque sulla nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik)…