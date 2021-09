È tempo di cambiamenti a Love Is In The Air. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, i telespettatori assisteranno infatti all’uscita di scena di Fifi (Sitare Akbaş), una delle migliori amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel), ma avranno modo di conoscere anche Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), un affascinante negoziante. Scopriamo quindi insieme tutto quello che accadrà…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 3 settembre 2021

Love Is In The Air, news: Fifi si trasferisce a Londra

Le anticipazioni segnalano che tutto si verificherà in seguito all’incidente aereo che coinvolgerà Serkan Bolat (Kerem Bursin) proprio nel giorno quest’ultimo in cui si apprestava a sposare la sua amata Eda. Due mesi dopo, la vita di tutti i personaggi che il pubblico conosce sarà dunque andata avanti ma dell’architetto si saranno perse tutte le tracce, tant’è che saranno in tanti – tranne la Yildiz, Aydan (Neslihan Yeldan) ed Engin (Anil Ilter) – a credere che sia purtroppo passato a miglior vita.

Durante i 60 giorni che non verranno mostrati, per via di un salto temporale, ci sarà quindi anche modo di scoprire che Fifi, l’interesse amoroso del bizzarro Erdem (Sarp Bozkurt), non risiede più a Istanbul bensì a Londra, cittadina europea dove ha trovato un imprecisato nuovo lavoro.

Questa “novità” verrà accompagnata anche dall’uscita di scena di Semiha (Ayşegül İşsever), la quale cederà alla nipote Eda il 45% delle azioni dell’Art Life proprio nel giorno delle nozze (e dunque poco prima della tragedia che coinvolgerà Serkan).

Love Is In The Air, spoiler: Sarp Can Köroğlu sarà Deniz Saraçhan

Per tre personaggi che vanno via, dato che da queste puntate non comparirà più nemmeno la PR licenziata Balca Koçak (İlayda Çevik), entrerà a far parte delle dinamiche della soap Deniz Saraçhan, un amico di Eda, Melo (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Dongel) fin dai tempi delle scuole elementari.

Di ritorno nella capitale turca dopo cinque anni d’assenza, l’uomo aprirà il suo negozio e, fin da subito, offrirà alla Yildiz il suo supporto per cercare di capire dove sia caduto l’aereo su cui volava Serkan alla volta dell’Italia.

Tutte le piste valutate da Eda e Deniz non sembreranno però produrre alcun tipo di risultato, anche se la nostra protagonista non vorrà arrendersi all’idea di aver perso per sempre l’amore della sua vita e sarà più che mai convinta del fatto che, prima o poi, si riaffaccerà a Istanbul. Una sensazione che, ovviamente, corrisponderà alla realtà…

Love Is In The Air, trame: dov’è Serkan?

Eh sì: contemporaneamente a tutti questi sviluppi, i telespettatori vedranno infatti Serkan vagare nei pressi di un bosco in direzione di una casetta rustica, dove ad aspettarlo ci sarà una misteriosa donna. Di chi si tratterà e sopratutto che cosa sarà successo in seguito all’incidente aereo?

Nell’attesa di scoprirlo, torniamo a concentrarci sul personaggio di Deniz Saraçhan, che verrà interpretato da Sarp Can Köroğlu, un attore che il pubblico italiano già conosce. Quest’estate, l’uomo è stato infatti nel cast di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, dove ha interpretato il ginecologo Serdar Ozturk, grande ostacolo per il coronamento della relazione tra Ozgur (Can Yaman) ed Ezgi (Ozge Gurel).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E anche in questo caso, col trascorrere degli episodi, possiamo già dirvi che Deniz, il nuovo ruolo di Köroğlu, si convertirà in un vero e proprio antagonista per Eda e Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.