Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, le bugie e i tranelli di Selin Atakan (Bige Onal) metteranno in serio repentaglio la storia d’amore tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). La donna tornerà infatti a Istanbul disposta a tutto pur di riavere l’architetto per sé. Scopriamo quindi insieme come agirà…

Love Is In The Air, news: Serkan ha perso la memoria

Come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà due mesi dopo l’incidente aereo che non permetterà a Serkan di contrarre matrimonio con Eda. Come se non bastasse, l’uomo avrà perso la memoria del suo ultimo anno, tant’è che appena si risveglierà, in Slovenia, contatterà Selin perché ricorderà di essere ancora fidanzato con lei.

A quel punto, la donna approfitterà della situazione che si verrà a creare per allontanare Serkan da Eda, visto che non farà altro che raccontargli menzogne sottolineando che la ragazza, fingendosi innamorata, è riuscita ad entrare in possesso del 45% delle azioni dell’Art Life. Bugie mischiate a mezze verità che confonderanno ulteriormente Bolat, il quale avrà dei flashback abbastanza confusi riguardo al suo passato con la Yildiz.

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Selin, si accende lo scontro e…

Occhio perciò agli sviluppi successivi, che si andranno a creare quando Serkan chiederà con successo a Selin di poter ritornare a Istanbul. Da un lato anche la donna tornerà nell’azienda riassumendo la sua vecchia posizione di addetta alle pubbliche relazioni, dall’altro Eda non riuscirà a capacitarsi di come Bolat abbia potuto dimenticarla e, disperata, arriverà ad ammanettarlo durante l’orario di lavoro per emulare il loro primo incontro. Anche in questa circostanza, i ricordi di Serkan non si riaccenderanno e l’uomo si farà abbastanza scontroso, visto che comunicherà alla ragazza che ogni aneddoto del loro amore per lui è pari a una menzogna.

Sotto stress, Eda intuirà che è Selin che sta manipolando tutta la faccenda e la affronterà a muso duro. Ovviamente, la Atakan non si farà cogliere impreparata e ribadirà che non è disposta a lasciarsi scappare Serkan un’altra volta. Insomma, tra le due rivali in amore lo scontro si accenderà come non mai ed Eda dovrà digerire un altro “rospo amaro”.

Love Is In The Air, trame: Eda scopre che anche Aydan sapeva di Serkan

Eh sì: al termine di una visita di Serkan con un neurologo, dove farà in modo di intrufolarsi, Eda scoprirà da Selin che Aydan (Neslihan Yeldan) era stata informata tempo prima del fatto che il figlio fosse in Slovenia. Neanche a dirlo, la Yildiz andrà su tutte le furie per l’omissione e chiederà alla “suocera” perché non gliene ha fatto mai menzione, portandola a pensare che Serkan – nei due mesi che era scomparso – potesse addirittura essere morto.

Anche se Aydan sottolineerà di avere semplicemente rispettato una richiesta di Serkan, Eda si sentirà ferita dalla Bolat Senior e lascerà la conversazione a metà. Anche in questo caso, la colpa sarà di Selin che, col trascorrere delle puntate, creerà problemi anche ad un'altra coppia: Ferit (Cagri Citanak) e Ceren (Melisa Dongel)…